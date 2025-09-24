Elliott Wave Radar
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Cosa fa questo indicatore?
Questo indicatore analizza automaticamente il grafico per identificare i pattern delle onde di Elliott (impulsi e correzioni) e ti mostra in tempo reale dove si trovano le onde 1, 2, 3, 4 e 5. Inoltre, include proiezioni di prezzo, validazione del volume e rilevamento di triangoli.
In cosa migliora questa versione "Radar"?
-
Proiezione degli obiettivi: Suggerisce la direzione che il prezzo potrebbe prendere nell'onda 5.
-
Validazione con il volume: Conferma se il volume supporta il pattern rilevato.
-
Rilevamento di triangoli: Identifica correzioni complesse (contrattili, espansivi, simmetrici).
-
Analisi probabilistica: Ti dice quanto è affidabile il pattern rilevato (in %).
-
Conteggi alternativi multipli: Offre più di un'opzione valida se il mercato è ambiguo.
Come interpretare colori e linee
Linee delle onde:
-
BLU: Onde impulsive (1, 3, 5) - La tendenza principale.
-
ROSSA: Onde correttive (2, 4) - I ritracciamenti all'interno della tendenza.
LINEA GIALLA (Ritracciamento suggerito)
Segna i livelli in cui è più probabile che una correzione finisca.
Se il prezzo si ritira e rompe la base della linea gialla (il punto più vicino al prezzo, che funziona come livello di entrata), aumenta la probabilità che continui verso la proiezione situata all'altra estremità della linea. Questo segnale è affidabile solo quando è già confermato un cambiamento completo nella tendenza, il che convalida sia il punto di partenza che quello di arrivo della linea gialla.
LINEA GRIGIA (Canale di tendenza)
Delinea il percorso delle onde impulsive e aiuta a proiettare dove l'onda 5 potrebbe terminare. Se il prezzo rispetta il canale, conferma la forza della tendenza; se lo rompe in anticipo, può anticipare una correzione o un cambiamento di scenario.
Esempio pratico: Tendenza rialzista
-
Onda 1 (Blu): Primo impulso rialzista.
-
Onda 2 (Rossa): Ritracciamento (normalmente 50% o 61.8% dell'onda 1).
-
Onda 3 (Blu): Forte movimento rialzista (la più lunga).
-
Onda 4 (Rossa): Ritracciamento minore (non si sovrappone all'onda 1).
-
Linea gialla: Se il prezzo è qui, suggerisce la fine della correzione e una potenziale entrata.
-
Canale grigio: Se il prezzo lo rompe, conferma la forza nella direzione della tendenza.
Segnali chiave per operare
-
ENTRATA: Quando il prezzo tocca la linea gialla in una correzione e rimbalza.
-
OBIETTIVO: Dove la proiezione dell'onda 5 suggerisce (basata su Fibonacci).
-
CONFERMA: Il volume deve essere maggiore nelle onde impulsive che in quelle correttive.
Entrata potenziale anticipata (MAGGIORE RISCHIO)
-
Quando: Il prezzo tocca o si avvicina alla linea rossa (onda 2 o 4).
-
Conferma: Rimbalzo con volume e continuazione del pattern.
-
Segnale: Linea gialla attiva con alta probabilità.
Ricorda
-
Non è infallibile al 100%: Usa gli stop-loss.
-
Funziona meglio su grafici a 1H o superiori.
-
Combinalo con supporto/resistenza per maggiore precisione.
L'indicatore fa per te la parte più difficile dell'analisi tecnica! Devi solo identificare le linee e seguire la logica della tendenza.