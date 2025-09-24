Elliott Wave Radar

Cosa fa questo indicatore?

Questo indicatore analizza automaticamente il grafico per identificare i pattern delle onde di Elliott (impulsi e correzioni) e ti mostra in tempo reale dove si trovano le onde 1, 2, 3, 4 e 5. Inoltre, include proiezioni di prezzo, validazione del volume e rilevamento di triangoli.

In cosa migliora questa versione "Radar"?

  • Proiezione degli obiettivi: Suggerisce la direzione che il prezzo potrebbe prendere nell'onda 5.

  • Validazione con il volume: Conferma se il volume supporta il pattern rilevato.

  • Rilevamento di triangoli: Identifica correzioni complesse (contrattili, espansivi, simmetrici).

  • Analisi probabilistica: Ti dice quanto è affidabile il pattern rilevato (in %).

  • Conteggi alternativi multipli: Offre più di un'opzione valida se il mercato è ambiguo.

Come interpretare colori e linee

Linee delle onde:

  • BLU: Onde impulsive (1, 3, 5) - La tendenza principale.

  • ROSSA: Onde correttive (2, 4) - I ritracciamenti all'interno della tendenza.

LINEA GIALLA (Ritracciamento suggerito)

Segna i livelli in cui è più probabile che una correzione finisca.

Se il prezzo si ritira e rompe la base della linea gialla (il punto più vicino al prezzo, che funziona come livello di entrata), aumenta la probabilità che continui verso la proiezione situata all'altra estremità della linea. Questo segnale è affidabile solo quando è già confermato un cambiamento completo nella tendenza, il che convalida sia il punto di partenza che quello di arrivo della linea gialla.

LINEA GRIGIA (Canale di tendenza)

Delinea il percorso delle onde impulsive e aiuta a proiettare dove l'onda 5 potrebbe terminare. Se il prezzo rispetta il canale, conferma la forza della tendenza; se lo rompe in anticipo, può anticipare una correzione o un cambiamento di scenario.

Esempio pratico: Tendenza rialzista

  • Onda 1 (Blu): Primo impulso rialzista.

  • Onda 2 (Rossa): Ritracciamento (normalmente 50% o 61.8% dell'onda 1).

  • Onda 3 (Blu): Forte movimento rialzista (la più lunga).

  • Onda 4 (Rossa): Ritracciamento minore (non si sovrappone all'onda 1).

  • Linea gialla: Se il prezzo è qui, suggerisce la fine della correzione e una potenziale entrata.

  • Canale grigio: Se il prezzo lo rompe, conferma la forza nella direzione della tendenza.

Segnali chiave per operare

  • ENTRATA: Quando il prezzo tocca la linea gialla in una correzione e rimbalza.

  • OBIETTIVO: Dove la proiezione dell'onda 5 suggerisce (basata su Fibonacci).

  • CONFERMA: Il volume deve essere maggiore nelle onde impulsive che in quelle correttive.

Entrata potenziale anticipata (MAGGIORE RISCHIO)

  • Quando: Il prezzo tocca o si avvicina alla linea rossa (onda 2 o 4).

  • Conferma: Rimbalzo con volume e continuazione del pattern.

  • Segnale: Linea gialla attiva con alta probabilità.

Ricorda

  • Non è infallibile al 100%: Usa gli stop-loss.

  • Funziona meglio su grafici a 1H o superiori.

  • Combinalo con supporto/resistenza per maggiore precisione.

L'indicatore fa per te la parte più difficile dell'analisi tecnica! Devi solo identificare le linee e seguire la logica della tendenza.


Altri dall'autore
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Cos'è Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections è un sistema di trading completo per MetaTrader 5 che ti offre un doppio vantaggio: non solo identifica segnali di ingresso ad alta probabilità (incrocio di Medie Mobili) nel momento presente, ma traccia anche una mappa visiva con possibili scenari futuri del mercato. Pensalo come un sistema due in uno: Un Generatore di Segnali Intelligente che ti dice quando agire, tramite gli incroci delle medie mobili Pi. Un Proiettore di Cicli Strategico che t
FREE
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX L' indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX è uno strumento tecnico avanzato che combina le Bande di Bollinger (BB) , il MACD e l' Indice di Movimento Direzionale (ADX) . Ora incorpora un sistema completo di analisi direzionale con +DI e -DI , oltre a opzioni di conferma incrociata con il MACD. È progettato per offrire segnali di trading precisi e filtrati, ottimizzati per lo scalping , l' intraday e lo swing trading , aiutando a identificare non solo la d
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
MarketCrack – Whale Detector: Allineati con il Denaro Intelligente MarketCrack – Whale Detector è un indicatore professionale progettato per rilevare visivamente e in anticipo l'attività dei grandi partecipanti al mercato, noti come "balene". Il suo scopo è identificare i momenti chiave di significativa pressione istituzionale, consentendo al trader di allinearsi con la direzione del denaro intelligente e prendere decisioni strategiche con maggiore fiducia. Funzionalità e Obiettivo MarketCrack –
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Oscillatore di Momentum StochW%R – Il Tuo Indicatore Ibrido di Momentum Intelligente Precisione. Filtraggio del Rumore. Più Affidabile. Stanco degli oscillatori tradizionali che generano falsi segnali nei mercati volatili? L' Oscillatore di Momentum StochW%R è l'evoluzione nell'analisi del momentum, combinando il meglio dell' Oscillatore Stocastico e del Williams %R in un unico indicatore potente e personalizzabile. Beneficio chiave: Riduce il rumore del mercato e offre segnali più puliti grazie
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Scalping Timer – Precisione in Tempo Reale per Scalper Esigenti Scalping Timer è un indicatore visivo compatto progettato specificamente per scalper e day trader che dipendono dal timing perfetto e dal costo minimo di transazione . Questo pannello in tempo reale mostra due metriche essenziali per lo scalping: Conto alla rovescia esatto del tempo rimanente per la chiusura della candela impostata nel grafico. Visualizzazione immediata dello spread attuale del simbolo. Con queste informazioni criti
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Theme Switcher - Personalizza il tuo Terminale di Trading Descrizione Il Theme Switcher è un pannello interattivo che ti permette di cambiare rapidamente lo schema di colori del tuo grafico in MetaTrader 5. Progettato per i trader che cercano un ambiente visivo confortevole e personalizzato, questo indicatore offre una varietà di stili tematici ispirati a marchi, film e design professionali. Come usarlo? Aprire il pannello : Ti basta aggiungere l'indicatore al tuo grafico e apparirà una finestra
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Advisor - Una Mano Amica Questo indicatore è progettato per consigliare e accompagnare il trader nella sua operatività, offrendo un'analisi quantitativa del mercato in tempo reale. Non è uno strumento per prendere decisioni automatiche, ma un assistente intelligente che fornisce: Diagnosi del mercato (tendenza rialzista/ribassista, range, volatilità) Raccomandazioni generali (quando comprare, vendere o aspettare) Gestione del rischio suggerita (Stop Loss e Take Profit basati sull'ATR) Co
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
L'indicatore Adaptive Fibonacci Zones è una versione migliorata e dinamica del classico ritracciamento di Fibonacci di MetaTrader 5. La sua principale differenza rispetto al Fibonacci nativo è che non è necessario tracciare manualmente i livelli , né decidere a occhio da quale punto a quale punto misurare il ritracciamento. L'indicatore esegue questo lavoro per te: rileva automaticamente gli swing (massimi e minimi rilevanti) del mercato utilizzando i frattali e un filtro di volatilità basato su
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Il Laguerre RSI: Un Oscillatore Avanzato per l'Analisi di Mercato Il Laguerre RSI è un oscillatore avanzato basato su filtri digitali, sviluppato da John Ehlers . Questo indicatore smussa le fluttuazioni di prezzo utilizzando una tecnica chiamata filtro di Laguerre , permettendo di rilevare con maggiore precisione le zone di ipercomprato e ipervenduto , riducendo il rumore del mercato. Il Laguerre RSI oscilla tra 0 e 1 , e i suoi livelli standard sono: Ipercomprato: al di sopra di 0.75 Ipervendu
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per esportare dati di trading completi e strutturati in formato JSON. Il suo obiettivo è permettere a qualsiasi assistente di Intelligenza Artificiale (IA) — che sia gratuito o a pagamento come ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek — di analizzare le informazioni e offrire raccomandazioni, strategie e spiegazioni personalizzate. Raccomandazione Speciale: DeepSeek S
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Regression Zones non è un indicatore come gli altri. È il punto di equilibrio in cui le "balene" accumulano o distribuiscono liquidità e a cui il prezzo tende a tornare prima di proseguire la sua traiettoria. Identifica le ZONE CHIAVE che il prezzo deve toccare, aree segnate dall'accumulazione e dalla distribuzione istituzionale. Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector per: Vedere in tempo reale come le balene spingono il prezzo verso quelle zone. Entrare nel mercato con loro, non contro di loro
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Questo indicatore è un monitor avanzato delle posizioni in perdita , progettato per aiutarti a reagire in tempo e proteggere il tuo capitale. Analizza in tempo reale tutte le operazioni aperte sul simbolo corrente, calcola la volatilità usando l'ATR su più time frame e determina quanto il prezzo sia vicino al tuo Stop Loss. Mostra linee visive ( Stop Loss dinamico e Break-Even ) e un pannello in stile Bloomberg con informazioni chiave su ogni operazione: Percentuale di perdita rispetto al tuo sa
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Advanced ADX Pro: Porta la tua analisi ADX al livello successivo  L' Advanced ADX Pro è uno strumento di trading avanzato progettato per trasformare la tua esperienza con il tradizionale indicatore Average Directional Index (ADX) . Creato per offrire maggiore comodità, controllo e chiarezza visiva e uditiva , questo indicatore va ben oltre le capacità dell'ADX nativo di MetaTrader 5 (MT5).  Cos'è l'ADX e perché è cruciale?  L'ADX è un indicatore tecnico vitale che misura la forza della tendenza
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
TDI Laguerre Il TDI Laguerre è un'evoluzione del popolare indicatore Traders Dynamic Index (TDI) , che sostituisce il classico RSI con un filtro Laguerre per offrire una lettura più fluida, sensibile e precisa dell'azione del prezzo. Questa versione avanzata combina elementi di volatilità, medie mobili e rilevamento di segnali visivi con avvisi configurabili. Cosa fa questo indicatore? Questo indicatore rappresenta: Una linea Laguerre smussata basata sul prezzo di chiusura. Una linea di segnale
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Pannello Avanzato di Market Insight L' Advanced Market Insight è un pannello di informazioni visive progettato per i trader che cercano un accesso rapido e organizzato alle metriche chiave del mercato , direttamente sul loro grafico di MetaTrader 5 . Con un'estetica pulita e professionale, ispirata ai terminali finanziari avanzati, questo pannello consolida i dati essenziali per completare la tua analisi e il tuo processo decisionale. Vantaggi e Caratteristiche Migliorate Range Giornaliero più P
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore SMZ Apex L' indicatore SMZ Apex è progettato per identificare e visualizzare sul grafico le aree di prezzo in cui l'attività dei grandi operatori o delle "istituzioni" è stata significativa. Queste aree, note come Zone Istituzionali e Blocchi d'Ordine (Order Blocks) , rappresentano livelli chiave di supporto e resistenza che il prezzo potrebbe rivisitare in futuro. L'indicatore analizza il prezzo e il volume in un periodo di tempo a tua scelta (ad esempio, Giornaliero o H4) per indivi
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
"La Strategia degli Scacchi Applicata al Trading nel Forex" Immagina il mercato come una scacchiera. Ogni indicatore tecnico è un pezzo unico e potente, con una funzione distintiva. Questo sistema intelligente combina sei "pezzi" chiave che lavorano in armonia per rilevare segnali di ingresso ad alta probabilità: Pedone (EMA 50): Il tuo agile scout, rileva rapidi cambiamenti nella tendenza a breve termine. Torre (EMA 200): Una fortezza inespugnabile, conferma la tendenza principale del mercato.
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
DominoSync DoubleSix: Un Indicatore Avanzato per un Trading più Affidabile DominoSync DoubleSix è un indicatore avanzato che aiuta i trader a identificare segnali di ingresso più affidabili analizzando diverse temporalità e filtrando le candele con volumi bassi o range atipici. I segnali di ingresso vengono visualizzati nell' istogramma dell'indicatore , consentendo un'analisi più chiara e meno invasiva sul grafico dei prezzi. Cosa Rende Unico DominoSync DoubleSix? Analisi Multitemporale Valu
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Pro MA 5 – La Suite Professionale delle Medie Mobili  Il sistema più completo di medie mobili in MetaTrader 5 Pro MA 5 rivoluziona l'analisi tecnica offrendo un'interfaccia potente, personalizzabile ed efficiente per rilevare le tendenze con precisione chirurgica.  Cos'è Pro MA 5? È un indicatore avanzato che integra fino a 5 medie mobili configurabili con allarmi intelligenti, un pannello interattivo e un design ottimizzato per operare su qualsiasi strumento o timeframe . Una soluzione "tutto i
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Istinto Artificiale ATTENZIONE: Questo bot NON è adatto a te se cerchi guadagni giornalieri, settimanali o mensili. Questo bot è progettato esclusivamente per la redditività ANNUALE . Quindi, se non sei disposto a lasciarlo lavorare tranquillamente per un anno intero senza intervenire, non fa per te. Come funziona questo bot? Il bot analizza molteplici fattori del mercato in diverse temporalità per prendere decisioni molto rigorose. Entra in operazione solo quando rileva una perf
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Istinto Artificiale Specializzato in XAG/USD (Argento)  IMPORTANTE: Questo bot NON fa per te se ti aspetti di vedere guadagni quotidiani, settimanali o mensili. AUI AG Silver è stato progettato per operare in silenzio, con una visione 100% annuale. Può passare mesi senza operare, studiando a fondo il mercato. Agisce solo quando rileva il momento esatto per entrare con la massima forza.  Cosa fa questo bot? AUI AG Silver è un sistema specializzato in XAG/USD (argento) che c
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
LCD Laguerre Convergence Divergence: Un indicatore avanzato per il MACD classico L' LCD Laguerre Convergence Divergence è un indicatore tecnico avanzato, progettato per migliorare il classico MACD offrendo un rilevamento del momentum più rapido, sensibile e adattivo. Il suo vantaggio principale è l'uso dei filtri di Laguerre , che reagiscono ai cambiamenti di prezzo con maggiore precisione rispetto alle medie mobili tradizionali. Vantaggi chiave Maggiore sensibilità e minore ritardo: I filtri di
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicatore Avanzato di Volatilità e Compressione La BB KC Hybrid Squeeze Band è un indicatore tecnico di nuova generazione che combina intelligentemente le Bande di Bollinger (BB) e il Canale di Keltner (KC) in un'unica struttura ibrida. Progettato per offrire una lettura più precisa dell'ambiente di volatilità, compressione ed espansione del mercato, questo indicatore permette di rilevare zone chiave di opportunità con maggiore anticipo e minore rumore. Cosa fa? Calc
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Virtual Candle Blocks – Visualizza il mercato senza limiti Virtual Candle Blocks è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che ti consente di creare e visualizzare candele di qualsiasi timeframe personalizzato, anche quelli che non esistono nativamente sulla piattaforma. Caratteristiche principali: Timeframe personalizzati: Raggruppa le candele di base in blocchi della durata che desideri (es. 5h, 14h, 28h, 72h, ecc.) per creare una nuova candela virtuale. Ciò ti permette di accedere a timeframe
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Segnali intelligenti basati sull'azione dei prezzi con filtri avanzati GoGo Breaker è un potente indicatore di trading che utilizza il pattern "Master Candle" per identificare opportunità ad alta probabilità in tempo reale. Progettato per i trader che cercano entrate rapide e precise , è ideale per scalping, intraday e swing trading . Rileva automaticamente i segnali di acquisto/vendita con frecce chiare. Funziona su tutti i mercati: Forex, indici, materie
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore MultiFrame Momentum Il MultiFrame Momentum è un indicatore avanzato che analizza la forza e la direzione del momentum su multiple temporalità , combinando i pattern di prezzo con la volatilità dinamica per generare segnali più precisi. Utilizza un sistema di ponderazione intelligente che adatta automaticamente l'influenza di ogni timeframe in base alla sua attività recente (basata sull'ATR), il che lo rende ideale per operare in mercati con volatilità mutevole come Forex, indici o cr
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domina la Relazione tra Coppie in Modo Diretto o Inverso Correlation Nexus è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 che rileva opportunità di trading basate sulla correlazione statistica tra due strumenti finanziari. Questo sistema permette al trader di beneficiare sia delle correlazioni positive (dirette) che delle correlazioni negative (inverse) , adattandosi dinamicamente a diverse coppie di valute, indici o materie prime. A differenza degli strum
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Smart Volume Flow (Flusso di Volume Intelligente) Smart Volume Flow è uno strumento professionale di analisi dei volumi che porta l'interpretazione del flusso degli ordini a un livello superiore. È stato progettato per andare oltre il semplice conteggio delle barre, combinando volume ibrido , contesto di trend , filtri multi-timeframe e la validazione con la forza direzionale (ADX e +DI/-DI) . Il suo obiettivo è suddividere, ponderare e contestualizzare l'attività di mercato, trasformando i dati
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Legion of Soldiers – Manuale d'uso Obiettivo Principale Il Legion of Soldiers è progettato come un indicatore di re-entrate all'interno di strategie di trend già consolidate . Questo indicatore non definisce il trend di per sé, ma viene utilizzato per accompagnare e rafforzare un sistema di trend precedentemente identificato. La direzione del trend deve essere precedentemente confermata utilizzando strumenti come: MarketCrack – Whale Detector (consigliato). O qualsiasi altra strategia di rilevam
