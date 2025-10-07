Hourly Bias Scanner

Scopri i segreti che i grandi player non vogliono farti vedere.

Ti sei mai chiesto se le "balene" del mercato entrino sempre alla stessa ora e nella stessa direzione? Questo indicatore te lo mostra. Non fornisce segnali di ingresso, ma rivela pattern storici di movimento per ora o per giorno che normalmente passerebbero inosservati.

Ad esempio, potresti scoprire che il giovedì alle 15:00 l'EURUSD ha l'80% di probabilità di muoversi al rialzo. È l'ideale per i trader che desiderano confermare i bias orari o identificare ore ad alta probabilità per le loro strategie.

Con esso visualizzi a colpo d'occhio: la percentuale di candele rialziste/ribassiste, la direzione predominante e la media del movimento. In questo modo, capisci come agiscono storicamente le istituzioni, completando la tua analisi in modo rapido e semplice.

Nota: M30 I dati sono consolidati su base oraria: ogni ora mostra il comportamento delle due candele a 30 minuti che la compongono.

Nota: per metalli, azioni e indici Su alcuni asset, l'orario 00:00 potrebbe non mostrare dati, poiché i mercati e i broker non aprono sempre esattamente a quell'ora. Questo è normale e riflette l'orario di apertura reale dell'asset.

Questo indicatore è stato sviluppato e testato su Forex, indici azionari (SP500, NDX) e metalli preziosi. La sua logica funziona teoricamente anche su altri asset, incluse le criptovalute, ma non è stato validato direttamente su quel mercato.