Pi Cycle Projections
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
Cos'è Pi Cycle Projections?
Pi Cycle Projections è un sistema di trading completo per MetaTrader 5 che ti offre un doppio vantaggio: non solo identifica segnali di ingresso ad alta probabilità (incrocio di Medie Mobili) nel momento presente, ma traccia anche una mappa visiva con possibili scenari futuri del mercato.
Pensalo come un sistema due in uno:
-
Un Generatore di Segnali Intelligente che ti dice quando agire, tramite gli incroci delle medie mobili Pi.
-
Un Proiettore di Cicli Strategico che ti mostra dove il prezzo potrebbe dirigersi.
Entrambe le funzionalità si basano sul potente concetto dei cicli "Pi", ma sono rafforzate da molteplici filtri opzionali per ridurre il rumore (attivarli farà sì che la proiezione scompaia se non soddisfa uno dei filtri).
Componente 1: Generatore di Segnali tramite incrocio di medie mobili Pi (Il "Presente")
Normalmente, i segnali Pi vengono generati in corrispondenza degli incroci di medie mobili. Questo indicatore, inoltre, incorpora un processo che raramente produce frecce di acquisto o vendita, poiché segue un rigoroso processo di validazione a 4 strati:
-
Incrocio delle Medie Pi: Il segnale si origina quando la media mobile veloce (es. 111) incrocia la media lenta moltiplicata per Pi (es. 350 * 3.14).
-
Filtro di Forza (ADX): Il segnale è valido solo se l'ADX conferma l'esistenza di un trend con sufficiente forza, evitando movimenti deboli o laterali.
-
Filtro di Partecipazione (Volume): Il volume sulla candela dell'incrocio deve essere superiore alla media, a indicare che c'è una reale convinzione dietro al movimento.
-
Filtro di Volatilità (ATR): L'incrocio deve avere una separazione minima, che si adatta dinamicamente alla volatilità del mercato (usando l'ATR), per ignorare incroci insignificanti.
Quando appare una freccia, è accompagnata da alert opzionali (a schermo, push o e-mail) per non farti perdere nessuna opportunità validata. (Tieni presente che la freccia è un evento sporadico; la strategia originale è basata sugli incroci delle medie mobili Pi.)
Componente 2: Proiettore di Cicli di Mercato (Il "Futuro")
Puoi attivare la funzione di proiezione. L'indicatore utilizzerà quel punto di ingresso come inizio di un nuovo ciclo e disegnerà sul tuo grafico:
-
Linee di Proiezione Tratteggiate: Tracciano un percorso visivo dal punto del segnale verso un obiettivo di prezzo e tempo futuro.
-
Obiettivi di Prezzo e Tempo: Mostra i potenziali livelli di prezzo e le date stimate in cui il ciclo potrebbe completarsi.
-
Cicli Multipli: Puoi visualizzare fino a 2 o 3 proiezioni simultanee (es. ciclo breve, medio e lungo) partendo dalla stessa origine.
Le proiezioni di ciclo sono dinamiche e si ricalcolano automaticamente quando vengono rilevati nuovi incroci validati tra le medie mobili. Funzionano come un sistema di navigazione intelligente che aggiorna continuamente la traiettoria proiettata basandosi sulle informazioni più recenti del mercato.
L'indicatore utilizza un algoritmo di proiezione adattivo che ricalcola gli obiettivi di prezzo quando vengono confermati nuovi pattern di incrocio validi. Questo aggiornamento in tempo reale assicura che le proiezioni riflettano sempre le condizioni attuali del mercato senza influire sulle prestazioni.
Come Lavorano Insieme: La Strategia Completa
La vera forza di Pi Cycle Projections è la sinergia tra i suoi due componenti. La strategia è semplice e potente:
-
Aspetta un Incrocio: L'indicatore ti notifica un'opportunità di ingresso INCROCIO o, possibilmente, una freccia (la freccia sarà vista molto raramente, poiché è già stata filtrata per forza, volume e volatilità).
-
Pianifica con la Proiezione: Utilizza le linee di ciclo proiettate come guida visiva per impostare obiettivi di take-profit, gestire la tua operazione o semplicemente comprendere il potenziale di movimento.
Totalmente Adattabile al Tuo Stile
Puoi personalizzare ogni aspetto dell'indicatore:
-
Aggiusta i Periodi delle Medie: Usa la configurazione standard (es. 111/350) per lo swing trading da D1 a H4, o combinala con valori più veloci (es. 11/35) per lo scalping.
-
Attiva o Disattiva i Filtri: Decidi se usare i filtri ADX e Volume in base all'asset o alla temporalità. (Si consiglia di tenerli disattivati; attivali solo dopo test e validazioni da parte dell'utente.)
-
Mostra o Nascondi le Proiezioni: Puoi usarlo solo come generatore di segnali o attivare le proiezioni per un'analisi più approfondita.
