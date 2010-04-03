L'Oracle Oscillator è una vera rivoluzione nell'analisi tecnica. Invece di costringere il trader a monitorare diversi oscillatori contemporaneamente — come RSI, Stocastico, Williams %R e DeMarker — questo indicatore unifica il meglio di ciascuno in una singola linea ibrida (colore DodgerBlue), perfettamente calibrata per essere reattiva ai movimenti del mercato, ma allo stesso tempo conservatrice e stabile, evitando il rumore e i falsi impulsi che confondono così tanti trader.

Perché è superiore a ciascun oscillatore separato?

RSI : molto utilizzato, ma spesso insufficiente nei mercati laterali.

Stocastico : sensibile, genera un eccesso di segnali.

Williams %R invertito : fornisce letture interessanti, ma isolato diventa instabile.

DeMarker: utile per rilevare l'esaurimento, ma tende a essere in ritardo.

Usarli tutti contemporaneamente sullo stesso grafico genera una tale quantità di rumore che diventa impossibile unificarli. L'Oracle Oscillator risolve questo problema con un calcolo matematico ponderato che li fonde in modo equilibrato. Il risultato è una sola linea affidabile, che cattura l'essenza di ogni oscillatore, eliminando ciò che è ridondante e amplificando ciò che è veramente utile.

Linea Segnale (Colore Giallo ) – Precisione Avanzata

Non è la tipica linea segnale che si trova negli oscillatori comuni. Qui si combinano AMA + Jurik, calibrati per accompagnare il mercato con la rapidità necessaria ma allo stesso tempo con la giusta cautela, evitando false entrate. Per i più classici, è disponibile anche l'opzione di utilizzare una semplice SMA standard.

Livelli Chiave

L'indicatore è configurato con i livelli 78 (superiore) e 22 (inferiore), calcolati con una media mobile ponderata semplice per marcare con precisione le zone di ipercomprato e ipervenduto. Questi livelli possono essere regolati dall'utente in base alla propria strategia personale.

Conferma con ADX

L'oscillatore include un istogramma ADX integrato, che mostra visivamente la forza del trend. Questo aiuta a confermare se il mercato ha davvero potenza nella direzione che il trader cerca di sfruttare.

Pannello ATR Integrato

Inoltre, l'indicatore incorpora un piccolo pannello che mostra:

L' ATR della candela attuale e delle ultime candele (configurabile).

La media ATR di tali candele.

Questo dettaglio insegna al trader a praticare un'entrata più intelligente: cercare candele il cui range (ATR) sia superiore a quello della candela precedente e maggiore della media recente, aumentando così la probabilità di operare in momenti di vera forza.

Configurazione Standard = Equilibrio Perfetto

Fin dall'inizio, l'Oracle Oscillator è finemente calibrato per offrire un equilibrio tra reattività (non rimanere indietro nei movimenti) e conservatorismo (evitare l'eccesso di falsi segnali). Tuttavia, tutto può essere regolato dagli inputs in modo che ogni trader lo adatti al proprio stile.

L'Oracle Oscillator è più di un oscillatore: è un sistema di unificazione intelligente che concentra in un unico strumento ciò che altri indicatori offrono in modo frammentato.

È più chiaro che usare un solo oscillatore (perché elimina le sue limitazioni individuali).

È più forte che usarli tutti insieme (perché evita il rumore e la contraddizione dei segnali).

È più stabile di qualsiasi combinazione manuale, poiché ogni parametro è calcolato per mantenere la precisione matematica.

Con l'Oracle Oscillator, il trader ottiene per la prima volta un oscillatore che unisce velocità e sicurezza, potenza e stabilità, in un unico strumento pensato per segnare entrate più chiare, affidabili e coerenti.

Una sola linea, tutti i vantaggi.