Mad Turtle

5

Simbolo XAUUSD
Timeframe H1-M15 (qualsiasi)
Tipo Intelligenza artificiale
Supporto per ordini singoli
Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta)
Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.)
Esecuzione senza configurazione

Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale.
Studio i progressi più recenti nel machine learning, condivido modelli gratuiti e a volte scrivo mini-articoli.
Iscriviti!

Questo Expert Advisor è un sistema ad ensemble di modelli addestrati in uno spazio di caratteristiche sintetiche ad alta dimensione.

Caratteristiche principali di Mad Turtle:

  • Sicurezza del deposito
    Nessuna strategia pericolosa come griglie o martingala.
    Supporta ordini singoli e stop-loss ridotti.

  • Trasparenza
    Puoi vedere in tempo reale come il modello “pensa” e quale probabilità (ACQUISTO/VENDITA) assegna.
    Puoi anche regolare la soglia di attivazione.

  • Fondamenti
    Formato completo 24 ore su timeframe più alti.
    Non utilizza micro-scalping, pre-rollover o altre strategie dipendenti dal broker/esecuzione.

  • Esclusività
    Basato sulla mia feature engineering unica: \
    Le serie temporali vengono trasformate con analisi di Fourier per estrarre le frequenze dominanti, testate per la stazionarietà (Dickey-Fuller) e arricchite con metriche non lineari (momenti di ordine superiore, caratteristiche entropiche).
    Questo permette al modello di operare non su quotazioni grezze ma su schemi multidimensionali astratti.
    Per migliorare la robustezza e ridurre la varianza delle previsioni, le uscite vengono filtrate attraverso una cascata di meta-modelli (regressione logistica, SVM) che eseguono una regolarizzazione bayesiana del segnale finale.

Avvio

Richiede 1 minuto:

  1. Collega l’EA al grafico XAUUSD H1.

  2. Scegli il rischio — consiglio di iniziare basso e poi aumentare.

  3. Scegli il modello più adatto a te. Una descrizione completa dei modelli è riportata qui sotto.
    Se hai dubbi, scrivimi — sarò felice di spiegarti e aiutarti con la configurazione e la scelta del rischio.
    Non dimenticare di attivare l’auto-trading, ed è fatta.

Modelli

Cose da sapere prima dell’acquisto

  • Lo stop-loss fa parte della strategia e non è un segnale di malfunzionamento.
    La redditività deve essere valutata su un mese intero di trading, non su pochi giorni.

  • L’assenza di operazioni per diversi giorni non è nemmeno un malfunzionamento.
    A volte il modello si ferma per alcuni giorni se rileva anomalie nella struttura dei prezzi.

  • Nel mondo del trading algoritmico è facile lasciarsi ingannare da EA con curve di bilancio “perfette” — solitamente il risultato di un eccessivo overfitting.
    I miei modelli non sono progettati per backtest impeccabili ma per offrire prestazioni stabili in mercati reali e imprevedibili.
    Se il tuo obiettivo è solo testare algoritmi “ideali”, puoi consultare esempi accademici sul mio sito.
    Lì troverai dei “graal” che superano backtest perfetti fin dal 1800.

Prezzi

Noleggio:
Il prezzo del noleggio è fisso e non aumenterà fino ad agosto 2026.
Prezzo: 43 USD al mese (minimo 3 mesi).
Consiglio di iniziare con il noleggio per verificare se l’EA è adatto a te.
Il noleggio può anche sostituire completamente l’acquisto — puoi noleggiare ogni 3 mesi ed essere sicuro che il prezzo rimanga lo stesso.

Acquisto:
Per bilanciare gli interessi di acquirente e venditore, il prezzo aumenterà gradualmente.
Prezzo        Copie rimanenti
499 USD 0
599 USD 3
699 USD 10
799 USD 15
999 USD 30
1299 USD 50


Recensioni 22
Marco Russo
253
Marco Russo 2025.09.24 15:10 
 

Never seen anything like this. The turtle is really a beast! The live trading fits PERFECTLY the backtest, among a lot of history reader EAs on this market this is a rare gem. You'll love the logic of this wonderful machine. The author is completely passionate and supportive if you need any help. Very glad to have foùnd this amazing EA!

Matias Hernan Nulman
471
Matias Hernan Nulman 2025.09.22 12:18 
 

Very good EA and very good support. I really recommend it.

raja5655
762
raja5655 2025.09.16 23:10 
 

I have 6 successful deals and no losses. The author is cooperative with any inquiries.

