|Simbolo
|XAUUSD
|Timeframe
|H1-M15 (qualsiasi)
|Tipo
|Intelligenza artificiale
|Supporto per ordini singoli
|SÌ
|Deposito minimo
|50 USD (o equivalente in un’altra valuta)
|Compatibile con QUALSIASI broker
|SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.)
|Esecuzione senza configurazione
|SÌ
Questo Expert Advisor è un sistema ad ensemble di modelli addestrati in uno spazio di caratteristiche sintetiche ad alta dimensione.
Caratteristiche principali di Mad Turtle:
-
Sicurezza del deposito
Nessuna strategia pericolosa come griglie o martingala.
Supporta ordini singoli e stop-loss ridotti.
-
Trasparenza
Puoi vedere in tempo reale come il modello “pensa” e quale probabilità (ACQUISTO/VENDITA) assegna.
Puoi anche regolare la soglia di attivazione.
-
Fondamenti
Formato completo 24 ore su timeframe più alti.
Non utilizza micro-scalping, pre-rollover o altre strategie dipendenti dal broker/esecuzione.
-
Esclusività
Basato sulla mia feature engineering unica: \
Le serie temporali vengono trasformate con analisi di Fourier per estrarre le frequenze dominanti, testate per la stazionarietà (Dickey-Fuller) e arricchite con metriche non lineari (momenti di ordine superiore, caratteristiche entropiche).
Questo permette al modello di operare non su quotazioni grezze ma su schemi multidimensionali astratti.
Per migliorare la robustezza e ridurre la varianza delle previsioni, le uscite vengono filtrate attraverso una cascata di meta-modelli (regressione logistica, SVM) che eseguono una regolarizzazione bayesiana del segnale finale.
Avvio
Richiede 1 minuto:
-
Collega l’EA al grafico XAUUSD H1.
-
Scegli il rischio — consiglio di iniziare basso e poi aumentare.
-
Scegli il modello più adatto a te. Una descrizione completa dei modelli è riportata qui sotto.
Se hai dubbi, scrivimi — sarò felice di spiegarti e aiutarti con la configurazione e la scelta del rischio.
Non dimenticare di attivare l’auto-trading, ed è fatta.
Modelli
-
Il numero di modelli è in crescita e ho in programma di aggiungerne altri. Per questo ho creato un canale dedicato a descrizioni dettagliate.
Canale Turtle: www.mql5.com/en/channels/mad_turtle
-
I segnali dei modelli saranno pubblicati qui:
https://www.mql5.com/en/signals/2323073
myfxbook.com/members/lleon
Cose da sapere prima dell’acquisto
-
Lo stop-loss fa parte della strategia e non è un segnale di malfunzionamento.
La redditività deve essere valutata su un mese intero di trading, non su pochi giorni.
-
L’assenza di operazioni per diversi giorni non è nemmeno un malfunzionamento.
A volte il modello si ferma per alcuni giorni se rileva anomalie nella struttura dei prezzi.
-
Nel mondo del trading algoritmico è facile lasciarsi ingannare da EA con curve di bilancio “perfette” — solitamente il risultato di un eccessivo overfitting.
I miei modelli non sono progettati per backtest impeccabili ma per offrire prestazioni stabili in mercati reali e imprevedibili.
Se il tuo obiettivo è solo testare algoritmi “ideali”, puoi consultare esempi accademici sul mio sito.
Lì troverai dei “graal” che superano backtest perfetti fin dal 1800.
Prezzi
Noleggio:
Il prezzo del noleggio è fisso e non aumenterà fino ad agosto 2026.
Prezzo: 43 USD al mese (minimo 3 mesi).
Consiglio di iniziare con il noleggio per verificare se l’EA è adatto a te.
Il noleggio può anche sostituire completamente l’acquisto — puoi noleggiare ogni 3 mesi ed essere sicuro che il prezzo rimanga lo stesso.
Acquisto:
Per bilanciare gli interessi di acquirente e venditore, il prezzo aumenterà gradualmente.
|Prezzo
|Copie rimanenti
|499 USD
|0
|599 USD
|3
|699 USD
|10
|799 USD
|15
|999 USD
|30
|1299 USD
|50
Never seen anything like this. The turtle is really a beast! The live trading fits PERFECTLY the backtest, among a lot of history reader EAs on this market this is a rare gem. You'll love the logic of this wonderful machine. The author is completely passionate and supportive if you need any help. Very glad to have foùnd this amazing EA!