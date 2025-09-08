Legion of Soldiers
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Legion of Soldiers – Manuale d'uso
Obiettivo Principale
Il Legion of Soldiers è progettato come un indicatore di re-entrate all'interno di strategie di trend già consolidate.
Questo indicatore non definisce il trend di per sé, ma viene utilizzato per accompagnare e rafforzare un sistema di trend precedentemente identificato.
La direzione del trend deve essere precedentemente confermata utilizzando strumenti come:
-
MarketCrack – Whale Detector (consigliato).
-
O qualsiasi altra strategia di rilevamento del trend su timeframe elevati che l'utente utilizzi.
Come si usa
L'utente deve attendere gli incroci tra la linea blu (Fast) e la linea rossa (Slow):
-
Incrocio dal basso verso l'alto: segnale di re-entrata rialzista, a condizione che il trend principale sia già stato confermato.
-
Incrocio dall'alto verso il basso: segnale di re-entrata ribassista all'interno di un trend discendente.
L'indicatore include un sistema di avvisi configurabile, che permette di ricevere notifiche solo sugli incroci rialzisti, solo su quelli ribassisti o su entrambi, a seconda della preferenza del trader.
Istogramma
L'istogramma del Legion of Soldiers funziona come una misura visiva della forza e della conferma del segnale.
-
Quando si proietta verso l'alto, indica una pressione rialzista per le re-entrate long.
-
Quando si proietta verso il basso, riflette una forza ribassista per le re-entrate short.
La sua intensità (altezza) è regolata dinamicamente con il volume e la volatilità (ATR), il che aiuta a filtrare i segnali deboli e a dare priorità a quelli con maggiore probabilità di successo.
Gestione del Rischio
Lo Stop Loss (SL) deve essere definito in base alla strategia principale del trader. Un'opzione pratica è posizionarlo sul massimo o minimo precedente, proteggendo così il "soldato inviato" sul mercato.
Il Take Profit (TP) dipende anch'esso dalla strategia dell'utente. Se combinato con l'indicatore Regression Zones, questo può servire da riferimento per stabilire obiettivi di uscita chiari.
Integrazione con Regression Zones
Mentre Regression Zones aiuta a visualizzare fino a dove può arrivare il movimento del mercato, il Legion of Soldiers si concentra sull'indicare possibili punti di re-entrata a favore del trend principale, ottimizzando la gestione delle entrate multiple.
Funzionalità Chiave
Filtro di Temporalità Superiore (HTF):
-
Permette di allineare i segnali con un timeframe maggiore.
-
Attivato → segnali più selettivi e coerenti.
-
Disattivato → calcolo basato solo sulla temporalità attuale.
Ottimizzazione Automatica:
-
Regola in modo dinamico i parametri in base alle recenti condizioni di mercato.
-
Attivata → l'indicatore si ottimizza automaticamente.
-
Disattivata → l'utente definisce manualmente la sensibilità e il comportamento.
Avvisi Integrati:
-
Notifiche visive, sonore e push sugli incroci rilevanti (rialzisti e ribassisti), configurabili a piacere dell'utente.
Raccomandazione Importante
Il Legion of Soldiers mostra il suo vero potenziale quando:
-
Viene utilizzato insieme a una strategia di trend principale (esempio: Whale Detector).
-
Viene integrato con Regression Zones per misurare gli obiettivi di prezzo.
In questo modo, il trader potrà filtrare re-entrate ad alta probabilità, allineate con il trend macro e supportate da strumenti aggiuntivi.
Il Legion of Soldiers è la tua squadra di rinforzo sul mercato: sempre pronto a rilevare le migliori re-entrate e a mantenere le tue operazioni allineate con la forza del trend principale.