AI Gold Sniper MT5

5

Canale di trading Forex EA su MQL5:Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5.

SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399!

Dopodiché, il prezzo salirà a $499.

- SEGNALE REALE

Rischio basso:https://www.mql5.com/it/signals/2302784
IC Markets - Rischio elevato: https://www.mql5.com/it/signals/2310008


Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indirizzo commento n. 3

AI Gold Sniper applica l'ultimo modello GPT-4o (GPT-4o di OpenAI) al trading XAU/USD, progettato sulla base di un framework algoritmico multilivello, integrando l'elaborazione di dati non strutturati e l'analisi cross-market per ottimizzare le decisioni di trading. GPT-4o integrato in AI Gold Sniper utilizzerà reti neurali convoluzionali (CNN) e reti ricorrenti (RNN) per analizzare simultaneamente serie di dati storici sui prezzi, fluttuazioni macroeconomiche (tassi di interesse, inflazione), segnali tecnici multi-timeframe e dati di notizie in tempo reale tramite l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Il meccanismo di Deep Reinforcement Learning consente all'EA di adattarsi dinamicamente ai cambiamenti del mercato valutando le interazioni multidimensionali tra XAU/USD e gli indici correlati (indice USD, rendimenti obbligazionari statunitensi, prezzi del petrolio greggio). Il modello di meta-apprendimento stocastico viene applicato per bilanciare la strategia a breve termine basata sull'analisi del sentiment da fonti finanziarie e sul trend a lungo termine dall'analisi fondamentale. Il sistema è verificato tramite backtesting Monte Carlo con un'affidabilità del 99% su set di dati multiperiodali, dimostrando la capacità di minimizzare il drawdown (<5%) e ottimizzare l'indice di Sharpe (>2,3) in condizioni di mercato volatili.
L'EA utilizza lo stop loss per tutti gli ordini e non utilizza metodi di trading pericolosi: nessuna griglia, nessuna martingala,... AI Gold Sniper è uno degli EA che ho utilizzato. Utilizzo e faccio trading con conti di gestione fondi da molti anni. Ho ufficialmente rilasciato la versione più ottimizzata dell'EA.L'intervallo temporale di trading non è importante per l'EA. Tuttavia, consiglio comunque di lasciare l'intervallo di tempo H1 in modo che EA possa utilizzare i dati di tutti gli intervalli di tempo da H1 in giù come parametri.
Il prezzo limitato di $299 è valido solo per le prime 10 vendite. Dopo 10 vendite, il prezzo aumenterà di $100. Il prezzo finale per AI Gold Sniper è di $1999.

Alcune funzionalità:

-Non utilizzare metodi di trading pericolosi: nessuna griglia, nessuna martingala,... una sola operazione

- L'ordine è sempre protetto da Stoploss

- Ottimizza l'EA con le impostazioni predefinite - Facile da usare

- Filtro temporale intelligente per evitare ribassi, rialzi, gap imprevisti...

...

Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/133196
La strategia è stata sottoposta a back-test stabile dal 2003 al 2024, utilizzando ogni tick basato su tick reali in MT4 con Dukascopy Real Ticks, qualità tick al 100%. Il trading live funziona bene su molti broker diversi.

Gold Trading AI è un EA che funziona con XAUUSD (ORO). Consulente completamente automatico.

- IMPOSTAZIONE EA:

Simbolo XAUUSD
Intervallo temporale H1
Test dal 2003
Impostazioni Impostazione predefinita Broker Qualsiasi Deposito minimo $100/0,01 lotto Deposito consigliato $500/0,01 lotto (Per un drawdown di circa il 10%) Funzionalità

- Nessuna Martingala, Nessuna Griglia

- L'ordine è sempre protetto da Stoploss

- Facile da usare con impostazioni predefinite

- Filtro temporale intelligente per evitare ribassi, rialzi, gap imprevisti...
Attenzione:
  • Vendo EA solo tramite MQL5.com. Se qualcuno ti contatta dicendo che sto cercando di venderti qualcosa, è un truffatore. Bloccali e segnalali come spam.
  • Se acquisti questo EA da un'altra piattaforma diversa da MQL5, si tratta di una versione falsa che non funzionerà come la versione originale e non riceverai mai aggiornamenti o supporto.


Recensioni 11
Eaton Mcdonald
110
Eaton Mcdonald 2025.09.23 22:10 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.09.24 10:03
Thank you so much bro, i send you message to support you with manual guide this morning.
Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.09.19 13:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.09.20 05:12
Dear Seidel, Thank you very much for your feedback and review. Customer satisfaction is always my top priority. I will try to improve to always handle problems promptly.
Lieber Seidel, vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre Bewertung. Kundenzufriedenheit steht für mich immer an erster Stelle. Ich werde versuchen, mich zu verbessern und Probleme stets zeitnah zu lösen.
Vikram Joshi
24
Vikram Joshi 2025.09.18 08:45 
 

The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.09.18 15:31
Thank you so much for your honest review Vikram Joshi. My clients' trading performance is always my top priority.
Santiago Sanchez
35
Santiago Sanchez 2025.09.10 20:45 
 

It does have a 100% win rate so far. Very good support. Four stars on Description quality and completeness as I find some settings difficult to understand. It could be a good idea to have a one-two pages guide to understand the options. It could probably improve if once the trade is done SL is updated regularly with the purpose of minimizing loss. Overall, I think it is a great product, quite impressed with the success rate so far.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.09.11 15:18
Thank you so much for your honest review Santiago Sanchez. The settings in the EA settings are mostly for adjusting the display of the EA on the user's computer. I have optimized all the complex settings inside so that users do not need to adjust any parameters to help the EA work. The only thing users need to care about is the trading volume/Capital. The rest of you can rest assured to install the EA and use it in the simplest way.
Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.09.03 00:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.09.03 16:35
感谢您的反馈。我们将进行优化，以达到最佳性能。
Steven A Terrell
187
Steven A Terrell 2025.08.15 06:43 
 

I’ve been running AI Gold Sniper live on Pepperstone since early June 2026, after backtesting showed near-identical results to the live signal. Over 10 trades, it’s delivered a 100% win rate with a total profit of $339.40. Drawdown stayed under 10%, and the EA avoided risky periods like recent tariff news. Support from the author, Ho Tuan Thang, has been excellent throughout. I’ve now switched to autorisk to scale with the growing balance.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.08.15 16:14
Thank you bro. Client trading results are always my top priority in developing Expert Advisors.
Vladislavs Dorodnovs
108
Vladislavs Dorodnovs 2025.08.08 12:50 
 

Советник работает отлично. Вход в сделку очень точен с минимальной просадкой. Работает редко - зависит от новостного фона. Я его использую в дополнение еще с 4 советниками. Вы можете смело его использовать но не надейтесь что с маленьким балансом он принесет вам миллионы в плюс. Лично мое мнения и как я его использую - Подключен к счету еще с 3 советниками и лишь помогает дополнительной прибылью и улучшает статистику выигрышных сделок. Стоит ли его покупать? - Точно ДА! Использовать как единственный советник на счете с маленьким балансом? - Я думаю что нет. Использовать только этот советник на счете с большим депозитом с % риска около 50%? - Да, прибыль будет. Но если рынок не стабилен советник торговать не будет. Автору спасибо. Хотелось бы конечно более активной торговли, но если нет возможности изменить алгоритмы торговли и сохранить 100% профит сделки - пусть остается как есть :)

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.08.15 06:46
Большое спасибо за ваш искренний комментарий.
Fujikyo 市場アナリスト
121
Fujikyo 市場アナリスト 2025.06.24 00:28 
 

NICE EA, Slow but sure, not everyday trade but best execution from EA.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.06.25 14:56
Thank you so much for your honest review, Hardiansyah
cyberhiga
937
cyberhiga 2025.06.04 03:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.06.10 14:54
Thank you so much for your honest review, cyberhiga
189114nickynomates
1022
189114nickynomates 2025.05.31 05:43 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Ho Tuan Thang
46392
Risposta dello sviluppatore Ho Tuan Thang 2025.05.31 07:09
Thank you very much for review189114nickynomates. I always take into account customer feedback and improve EA better and better, thank you very much for trusting and using EA
fredrikg
180
fredrikg 2025.05.27 20:20 
 

It does have a 100% win rate so far. However, the stop loss is very wide, and when it eventually gets hit, the loss can be significant. You might see 20, 30, or even 40 winning trades in a row, but a single stop loss can wipe out a large portion of the accumulated profit. It feels a bit like playing roulette — as long as you don’t lose, you're doing great, but when the loss comes, it hits hard. The system trades infrequently and uses AI-based sentiment analysis to avoid entering trades in poor market conditions. In theory, it seems like it could be profitable long-term as long as there is no frequent SL. If you check the live signal, you'll notice that the seller used high lot sizes during the first month — essentially gambling. Later, he reduced the lot sizes, which also limits potential profit. So, is it good? Maybe. But it's definitely risky.

