AI Gold Sniper MT5
- Experts
- Ho Tuan Thang
- Versione: 1.5
- Aggiornato: 19 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Canale di trading Forex EA su MQL5:Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5.
SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399!
Dopodiché, il prezzo salirà a $499.
- SEGNALE REALE
Rischio basso:https://www.mql5.com/it/signals/2302784
IC Markets - Rischio elevato: https://www.mql5.com/it/signals/2310008
Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indirizzo commento n. 3
AI Gold Sniper applica l'ultimo modello GPT-4o (GPT-4o di OpenAI) al trading XAU/USD, progettato sulla base di un framework algoritmico multilivello, integrando l'elaborazione di dati non strutturati e l'analisi cross-market per ottimizzare le decisioni di trading. GPT-4o integrato in AI Gold Sniper utilizzerà reti neurali convoluzionali (CNN) e reti ricorrenti (RNN) per analizzare simultaneamente serie di dati storici sui prezzi, fluttuazioni macroeconomiche (tassi di interesse, inflazione), segnali tecnici multi-timeframe e dati di notizie in tempo reale tramite l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Il meccanismo di Deep Reinforcement Learning consente all'EA di adattarsi dinamicamente ai cambiamenti del mercato valutando le interazioni multidimensionali tra XAU/USD e gli indici correlati (indice USD, rendimenti obbligazionari statunitensi, prezzi del petrolio greggio). Il modello di meta-apprendimento stocastico viene applicato per bilanciare la strategia a breve termine basata sull'analisi del sentiment da fonti finanziarie e sul trend a lungo termine dall'analisi fondamentale. Il sistema è verificato tramite backtesting Monte Carlo con un'affidabilità del 99% su set di dati multiperiodali, dimostrando la capacità di minimizzare il drawdown (<5%) e ottimizzare l'indice di Sharpe (>2,3) in condizioni di mercato volatili.
Alcune funzionalità:
-Non utilizzare metodi di trading pericolosi: nessuna griglia, nessuna martingala,... una sola operazione
- L'ordine è sempre protetto da Stoploss
- Ottimizza l'EA con le impostazioni predefinite - Facile da usare
- Filtro temporale intelligente per evitare ribassi, rialzi, gap imprevisti...
...
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/133196
|La strategia è stata sottoposta a back-test stabile dal 2003 al 2024, utilizzando ogni tick basato su tick reali in MT4 con Dukascopy Real Ticks, qualità tick al 100%. Il trading live funziona bene su molti broker diversi.
- IMPOSTAZIONE EA:
|Simbolo
|XAUUSD
|Intervallo temporale
|H1
|Test dal
|2003
- Nessuna Martingala, Nessuna Griglia
- L'ordine è sempre protetto da Stoploss
- Facile da usare con impostazioni predefinite
- Filtro temporale intelligente per evitare ribassi, rialzi, gap imprevisti...
|
The EA was very easy to install thanks to the clear guide provided by the author. The results so far have been excellent. It may be worth exploring options to increase the number of trades and to add features that help safeguard profits, such as a reasonable stop loss. Overall, it’s a very good EA, and it would also be interesting to see how it performs on other currency pairs.