DominoSync DoubleSix: Un Indicatore Avanzato per un Trading più Affidabile
DominoSync DoubleSix è un indicatore avanzato che aiuta i trader a identificare segnali di ingresso più affidabili analizzando diverse temporalità e filtrando le candele con volumi bassi o range atipici. I segnali di ingresso vengono visualizzati nell'istogramma dell'indicatore, consentendo un'analisi più chiara e meno invasiva sul grafico dei prezzi.
Cosa Rende Unico DominoSync DoubleSix?
Analisi Multitemporale
-
Valuta fino a 20 temporalità (da M1 a W1).
-
Calcola la probabilità rialzista o ribassista in base all'allineamento dei diversi timeframe.
Generazione dei Segnali
-
L'indicatore genera segnali solo quando almeno il 50% delle temporalità selezionate sono valide. Questa percentuale è modificabile dall'utente:
-
Aumentandola, si incrementa l'affidabilità dei segnali, sebbene si riduca la quantità di opportunità.
-
Diminuendola, si ricevono più segnali, ma con un minor grado di conferma.
-
Rilevamento dei Pattern
-
Analizza la direzione di ogni candela in ogni timeframe.
-
Rileva pattern di continuazione, inversione ed engulfing.
-
Calcola la Forza del Pattern, che determina l'affidabilità del segnale.
Filtri di Volume e Range
-
Evita i falsi segnali filtrando le candele con volume troppo basso o range fuori dal normale.
-
Permette di configurare periodi medi e moltiplicatori per volume e range in base al proprio stile di trading.
Segnali Visivi Chiari
-
Frecce di acquisto/vendita nell'istogramma dell'indicatore.
-
Linea di Pattern Strength (Forza del Pattern) che indica la forza del pattern rilevato.
Configurazione Flessibile
-
Regola i timeframe, i filtri di volume/range e le soglie di forza del pattern in base alle tue esigenze.
-
Compatibile con scalping, day trading e swing trading (a seconda delle temporalità selezionate).
Come Interpretare i Segnali
-
Acquisto: Freccia verde sull'istogramma se:
-
La maggior parte dei timeframe è allineata al rialzo.
-
La forza del pattern supera la soglia configurata.
-
Vengono rispettati i filtri di volume e range.
-
-
Vendita: Freccia rossa sull'istogramma se:
-
La maggior parte dei timeframe è allineata al ribasso.
-
La forza del pattern supera la soglia configurata.
-
Vengono rispettati i filtri di volume e range.
-
-
Pattern Strength: Mostra la forza combinata dei pattern rilevati; valori più alti indicano segnali più affidabili (oscillatore a linea blu).
Per Chi è Questo Indicatore?
-
Scalper: M1-M5-M15 con conferma da temporalità superiori.
-
Day Trader: M30-H4 per ingressi intraday più affidabili.
-
Swing Trader: D1-W1 come riferimento per la direzione principale, convalidando gli ingressi in Hx.
DominoSync DoubleSix è l'ideale per i trader che cercano segnali convalidati da più temporalità, con filtri che riducono il rumore del mercato e aumentano la precisione di ogni ingresso.
"Le tessere del domino cadono... e questo indicatore ti aiuta a identificare la direzione giusta prima che il prezzo si muova."