DominoSync DoubleSix: Un Indicatore Avanzato per un Trading più Affidabile

DominoSync DoubleSix è un indicatore avanzato che aiuta i trader a identificare segnali di ingresso più affidabili analizzando diverse temporalità e filtrando le candele con volumi bassi o range atipici. I segnali di ingresso vengono visualizzati nell'istogramma dell'indicatore, consentendo un'analisi più chiara e meno invasiva sul grafico dei prezzi.

Cosa Rende Unico DominoSync DoubleSix?

Analisi Multitemporale

  • Valuta fino a 20 temporalità (da M1 a W1).

  • Calcola la probabilità rialzista o ribassista in base all'allineamento dei diversi timeframe.

Generazione dei Segnali

  • L'indicatore genera segnali solo quando almeno il 50% delle temporalità selezionate sono valide. Questa percentuale è modificabile dall'utente:

    • Aumentandola, si incrementa l'affidabilità dei segnali, sebbene si riduca la quantità di opportunità.

    • Diminuendola, si ricevono più segnali, ma con un minor grado di conferma.

Rilevamento dei Pattern

  • Analizza la direzione di ogni candela in ogni timeframe.

  • Rileva pattern di continuazione, inversione ed engulfing.

  • Calcola la Forza del Pattern, che determina l'affidabilità del segnale.

Filtri di Volume e Range

  • Evita i falsi segnali filtrando le candele con volume troppo basso o range fuori dal normale.

  • Permette di configurare periodi medi e moltiplicatori per volume e range in base al proprio stile di trading.

Segnali Visivi Chiari

  • Frecce di acquisto/vendita nell'istogramma dell'indicatore.

  • Linea di Pattern Strength (Forza del Pattern) che indica la forza del pattern rilevato.

Configurazione Flessibile

  • Regola i timeframe, i filtri di volume/range e le soglie di forza del pattern in base alle tue esigenze.

  • Compatibile con scalping, day trading e swing trading (a seconda delle temporalità selezionate).

Come Interpretare i Segnali

  • Acquisto: Freccia verde sull'istogramma se:

    • La maggior parte dei timeframe è allineata al rialzo.

    • La forza del pattern supera la soglia configurata.

    • Vengono rispettati i filtri di volume e range.

  • Vendita: Freccia rossa sull'istogramma se:

    • La maggior parte dei timeframe è allineata al ribasso.

    • La forza del pattern supera la soglia configurata.

    • Vengono rispettati i filtri di volume e range.

  • Pattern Strength: Mostra la forza combinata dei pattern rilevati; valori più alti indicano segnali più affidabili (oscillatore a linea blu).

Per Chi è Questo Indicatore?

  • Scalper: M1-M5-M15 con conferma da temporalità superiori.

  • Day Trader: M30-H4 per ingressi intraday più affidabili.

  • Swing Trader: D1-W1 come riferimento per la direzione principale, convalidando gli ingressi in Hx.

DominoSync DoubleSix è l'ideale per i trader che cercano segnali convalidati da più temporalità, con filtri che riducono il rumore del mercato e aumentano la precisione di ogni ingresso.

"Le tessere del domino cadono... e questo indicatore ti aiuta a identificare la direzione giusta prima che il prezzo si muova."


