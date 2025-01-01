DocumentazioneSezioni
Ottiene il valore del campo retcode di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

uint  CheckResultRetcode() const 

Valore di ritorno

Il valore del campo retcode (codice errore) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.