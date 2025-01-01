CheckResultMarginFree

Ottiene il valore del campo margin_free di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

double CheckResultMarginFree() const

Valore di ritorno

Il valore del campo margin_free (margine libero che verrà lasciato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.