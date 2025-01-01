DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeSetMarginMode 

SetMarginMode

Imposta la modalità di calcolo del margine secondo le impostazioni dell'account.

void  SetMarginMode()

Valore di ritorno

No.

Nota

La modalità di calcolo del margine è specificata in ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE.

 