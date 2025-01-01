DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeBuyStop 

BuyStop

Piazza l'ordine pendente di tipo Buy Stop (comprare a prezzo superiore al prezzo corrente di mercato) con i parametri specificati.

bool  BuyStop(
   double                volume,                       // volume ordine
   double                price,                        // prezzo ordine
   const string          symbol=NULL,                  // simbolo
   double                sl=0.0,                       // prezzo stop loss
   double                tp=0.0,                       // prezzo take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // lifetime dell'ordine
   datetime              expiration=0,                 // orario di espirazione dell'ordine
   const string          comment=""                    // commento
   )

Parametri

volume

[in]  Volume dell'ordine.

price

[in]  Prezzo dell'ordine.

symbol=NULL

[in]  Simbolo dell'ordine. Se il simbolo non è specificato, verrà utilizzato il simbolo corrente.

sl=0.0

[in]  Prezzo Stop Loss.

tp=0.0

[in]  Prezzo Take Profit.

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in]  Lifetime dell'ordine (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration=0

[in]  Orario d'espirazione dell'ordine (usato solo se type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in]  Commento dell'ordine.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo della struttura, altrimenti false.

Nota

Il completamento di successo del metodo BuyStop(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (trade server codice di ritorno) usando ResultRetcode() e il valore restituito da ResultOrder().