RequestType

Ottiene il tipo di ordine usato nell' ultima richiesta.

ENUM_ORDER_TYPE  RequestType() const 

Valore di ritorno

Tipo di ordine usato nella ultima richiesta (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE).