DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeCheckResultMargin 

CheckResultMargin

Ottiene il valore del campo margin di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

double  CheckResultMargin() const 

Valore di ritorno

Il valore del campo margin (margine richiesto per l'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.