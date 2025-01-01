DocumentazioneSezioni
La struttura dei Risultati di un Controllo di Richiesta di Trade (MqlTradeCheckResult)

Prima dell'invio ad una richiesta per un' operazione di trade ad un trade server, si consiglia di controllarla. Il controllo viene eseguito utilizzando la funzione OrderCheck(), per cui vengono passati la richiesta controllata ed una variabile di tipo struttura MqlTradeCheckResult. Il risultato del controllo verrà scritto in questa variabile.

struct MqlTradeCheckResult
  {
   uint         retcode;             // Codice di risposta
   double       balance;             // Bilancio dopo l'esecuzione di un deal
   double       equity;              // Equità dopo l'esecuzione di un deal
   double       profit;              // Profitto fluttuante
   double       margin;              // Requisiti di margine
   double       margin_free;         // Margine libero
   double       margin_level;        // Livello del margine
   string       comment;             // Commento al codice di risposta (descrizione dell'errore)
  };

Descrizione dei campi

Campo

Descrizione

retcode

Il codice di ritorno

balance

Valore del Bilancio che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

equity

Valore dell' Equitò che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

profit

Valore del profitto fluttuante che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

margin

Margine richiesto per l'operazione di trade

margin_free

Margine libero che varrà lasciato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

margin_level

Livello del Margine che verrà fissato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade

riga

Commento al codice di risposta, descrizione di errore

