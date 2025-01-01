- Struttura del Tipo Data
- Struttura dei parametri di Input
- Struttura Dati dello Storico
- Struttura del Depth of Market
- Struttura Richiesta di Trade
- Struttura di Risultati di Richiesta Controllo
- Struttura di un Risultato di Richiesta di Trade
- Struttura di una Transazione di Trade
- Struttura per i Prezzi Correnti
- Economic Сalendar structures
La struttura dei Risultati di un Controllo di Richiesta di Trade (MqlTradeCheckResult)
Prima dell'invio ad una richiesta per un' operazione di trade ad un trade server, si consiglia di controllarla. Il controllo viene eseguito utilizzando la funzione OrderCheck(), per cui vengono passati la richiesta controllata ed una variabile di tipo struttura MqlTradeCheckResult. Il risultato del controllo verrà scritto in questa variabile.
|
struct MqlTradeCheckResult
Descrizione dei campi
|
Campo
|
Descrizione
|
retcode
|
balance
|
Valore del Bilancio che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
equity
|
Valore dell' Equitò che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
profit
|
Valore del profitto fluttuante che risulterà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
margin
|
Margine richiesto per l'operazione di trade
|
margin_free
|
Margine libero che varrà lasciato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
margin_level
|
Livello del Margine che verrà fissato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade
|
riga
|
Commento al codice di risposta, descrizione di errore
