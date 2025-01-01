DocumentazioneSezioni
SetExpertMagicNumber

Imposta l'ID dell'expert.

void  SetExpertMagicNumber(
   ulong  magic      // ID
   )

Parametri

magic

[in]  Nuovo ID dell'expert.

Valore di ritorno

Nessuno.