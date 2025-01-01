DocumentazioneSezioni
RequestStopLimit

Ottiene il prezzo dell'ordine pendente di tipo Stop Limit utilizzato nell' ultima richiesta.

double  RequestStoplimit() const 

Valore di ritorno

Il prezzo dell'ordine pendente di tipo Stop Limit utilizzato nell' ultima richiesta.