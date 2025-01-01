CheckResultProfit

Ottiene il valore del campo profit di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

double CheckResultProfit() const

Valore di ritorno

Il valore del campo profit (valore del profitto che sarà dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.