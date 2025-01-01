DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeSetAsyncMode 

SetAsyncMode

Imposta la modalità asincrona per le operazioni di trade.

void  SetAsyncMode(
   bool  mode      // flag modalità asincrona
   )

Parametri

mode

[in]  Flag modalità asincrona.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Questa modalità viene utilizzata per operazioni di trade asincrone (senza attendere la risposta del trade server ad una richiesta inviata) (vedi OrderSendAsync).