PositionClosePartial
Chiude parzialmente una posizione su un simbolo specificato in caso di un conto "hedging".
bool PositionClosePartial(
Chiude parzialmente una posizione avendo un ticket specificato in caso di un conto "hedging".
bool PositionClosePartial(
Parametri
symbol
[in] Nome di uno strumento di trading sulla quale una posizione è parzialmente chiusa. Se viene specificato un simbolo (non un ticket) per una chiusura parziale della posizione, viene selezionata la prima posizione rilevata con il MagicNumber specificato (Expert Advisor ID) sul simbolo. Perciò, a volte è meglio usare PositionClosePartial() con il ticket della posizione specificato.
volume
[in] Volume, con la quale una posizione dovrebbe essere ridotta. Se il valore eccede il volume di una posizione parzialmente chiusa, viene chiusa per intero. Nessuna posizione nella direzione opposta viene aperta.
ticket
[in] Ticket della posizione chiusa.
deviation=ULONG_MAX
[in] La deviazione massima dal prezzo corrente (in punti).
Valore Restituito
true se il controllo di base delle strutture ha successo, altrimenti false.
Nota
La riuscita con successo del metodo PositionClosePartial(...) non significa sempre un'esecuzione riuscita di un'operazione di trading. Si dovrebbe chiamare il metodo ResultRetcode() per controllare il risultato di una richiesta di trade (codice di ritorno del server di trade).
Nel sistema "netting" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE), per ogni simbolo, in un dato momento solo una posizione può essere aperta, che è il risultato di uno o più deals. Non confondere gli attuali ordini pendenti con le posizioni che vengono anche visualizzate nella scheda "Trade" del pannello "BoxAttrezzi" del terminale client.
In caso di rappresentazione della posizione (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), è possibile aprire simultaneamente più posizioni su ciascun simbolo. In questo caso, PositionClose chiude una posizione che ha almeno un ticket.