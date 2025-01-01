DocumentazioneSezioni
CheckResult

Ottiene la copia dei risultati della struttura dell'ultima richiesta (request).

void  CheckResult(
   MqlTradeCheckResult&  check_result      // riferimento
   ) const 

Parametri

check_result

[out]   Riferimento alla struttura target di tipo MqlTradeCheckResult.

Valore di ritorno

Nessuno.