SetTypeFilling

Imposta tipo di riempimento dell'ordine.

void  SetTypeFilling(
   ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  filling      // tipo di riempimento dell'ordine
   )

Parametri

filling

[in]  Tipo di riempimento dell'ordine (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_FILLING).

Valore di ritorno

Nessuno.