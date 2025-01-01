DocumentazioneSezioni
Ottiene il tipo di riempimento dell'ordine utilizzato nell'ultima richiesta.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  RequestTypeFilling() const 

Valore di ritorno

Il tipo di riempimento dell'ordine (valore di ENUM_ORDER_TYPE_FILLING) utilizzato nell' ultima richiesta.