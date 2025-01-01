DocumentazioneSezioni
Ottiene il valore del campo margin_level di tipoMqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta

double  CheckResultMarginLevel() const 

Valore di ritorno

Il valore del campo margin_level (livello del margine che verrà impostato dopo l'esecuzione dell'operazione di trade) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.