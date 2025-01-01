DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeRequestTypeFillingDescription 

RequestTypeFillingDescription

Ottiene il tipo di riempimento dell'ordine (come stringa) utilizzato nell' ultima richiesta.

string  RequestTypeFillingDescription() const 

Valore di ritorno

Il tipo di riempimento (come stringa) dell'ordine utilizzato nell'ultima richiesta.