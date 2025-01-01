CiSAR
CiSAR はパラボリック SAR（Parabolic Stop and Reverse system、放物線の停留と反転）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiSAR クラスは、パラボリック SAR指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
|
class CiSAR: public CIndicator
タイトル
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
継承階層
CiSAR
クラスメソッド
|
属性
|
|
価格増分ステップを返します。
|
ステップの最大値を返します。
|
作成メソッド
|
|
指標を作成します。
|
データアクセスメソッド
|
|
バッファ要素を返します。
|
入出力
|
|
virtual Type
|
オブジェクトの型の識別子を返します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription