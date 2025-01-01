文档部分
MQL5参考标准程序库指标趋势指标CiSAR 

CiSAR

CiSAR 类旨在使用抛物线停止和转向技术指标。

描述

CiSAR 类可供创建, 设置和访问抛物线停止和转向指标的数据。

声明

   class CiSAR: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Trend.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

类方法

属性

 

SarStep

返回速度增长的步长

Maximum

返回价格跟随的系数

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Main

返回缓存区数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription