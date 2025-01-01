CiSAR
CiSAR 类旨在使用抛物线停止和转向技术指标。
描述
CiSAR 类可供创建, 设置和访问抛物线停止和转向指标的数据。
声明
|
class CiSAR: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
继承体系
CiSAR
类方法
|
属性
|
|
返回速度增长的步长
|
返回价格跟随的系数
|
创建方法
|
|
创建指标
|
数据访问方法
|
|
返回缓存区数据
|
输入/输出
|
|
virtual Type
|
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription