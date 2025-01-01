DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriOscillatoriCiStochasticCreate 

Create

Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           symbol,          // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // periodo
   int              Kperiod,         // periodo %K
   int              Dperiod,         // periodo %D
   int              slowing,         // periodo di slowing
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // periodo di media
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // applicazione
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

Kperiod

[in] Periodo medio di %K dell'indicatore.

Dperiod

[in]  Periodo medio di %D dell'indicatore.

slowing

[in]  Periodo di slowing.

ma_method

[in]  Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).

price_field

[in]  Oggetto (Low/High o Close/Close) da applicare (valore dell'enumerazione ENUM_STO_PRICE).

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.