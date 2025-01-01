Create
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.
bool Create(
Parametri
symbol
[in] Simbolo.
period
[in] Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).
Kperiod
[in] Periodo medio di %K dell'indicatore.
Dperiod
[in] Periodo medio di %D dell'indicatore.
slowing
[in] Periodo di slowing.
ma_method
[in] Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).
price_field
[in] Oggetto (Low/High o Close/Close) da applicare (valore dell'enumerazione ENUM_STO_PRICE).
Valore di ritorno
true - successo, false - non si può creare l'indicatore.