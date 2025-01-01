CiStochastic
CiStochastic はストキャスティックス（ Stochastic Oscillator ）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。
説明
CiStochastic クラスは、ストキャスティックスーテクニカル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。
宣言
class CiStochastic: public CIndicator
タイトル
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
継承階層
CiStochastic
クラスメソッド
属性
%K 線の平均期間を返します。
%D 線の平均期間を返します。
スローイング期間を返します。
平均化の方法を返します。
適用する価格の種類（安/高または終/終）
作成メソッド
|
指標を作成します。
データアクセスメソッド
|
基本線のバッファ要素を返します。
シグナル線のバッファ要素を返します。
入出力
|
virtual Type
オブジェクトの型の識別子を返します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
クラスから継承されたメソッド CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription