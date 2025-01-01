ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標オシレーターCiStochastic 

CiStochastic

CiStochastic はストキャスティックス（ Stochastic Oscillator ）テクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiStochastic クラスは、ストキャスティックスーテクニカル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiStochastic: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\Oscilators.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

クラスメソッド

属性

 

Kperiod

%K 線の平均期間を返します。

Dperiod

%D 線の平均期間を返します。

Slowing

スローイング期間を返します。

MaMethod

平均化の方法を返します。

PriceField

適用する価格の種類（安/高または終/終）

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

Main

基本線のバッファ要素を返します。

Signal

シグナル線のバッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription