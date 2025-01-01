CiStochastic
CiStochastic 类旨在使用随机振荡器技术指标。
描述
CiStochastic 类可供创建, 设置和访问随机振荡器指标的数据。
声明
class CiStochastic: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
继承体系
CiStochastic
类方法
属性
返回 %K 线的平均周期
返回 %D 线的平均周期
返回慢速周期
返回平均方法
应用的价格类型 (最低价/最高价 或 收盘价/收盘价)
创建方法
|
创建指标
|
数据访问方法
|
返回基准线缓存区元素
|
返回信号线缓存区元素
|
输入/输出
|
virtual Type
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription