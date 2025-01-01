文档部分
CiStochastic

CiStochastic 类旨在使用随机振荡器技术指标。

描述

CiStochastic 类可供创建, 设置和访问随机振荡器指标的数据。

声明

   class CiStochastic: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiStochastic

类方法

属性

 

Kperiod

返回 %K 线的平均周期

Dperiod

返回 %D 线的平均周期

Slowing

返回慢速周期

MaMethod

返回平均方法

PriceField

应用的价格类型 (最低价/最高价 或 收盘价/收盘价)

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Main

返回基准线缓存区元素

Signal

返回信号线缓存区元素

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription