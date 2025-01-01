ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標ビルウィリアムズ指標CiGator 

CiGator

CiGator はゲーターオシレーターテクニカル指標の使用に意図されたクラスです。

説明

CiGator クラスは、ゲーターオシレーターテクニカル指標の作成、設定及びデータアクセスを提供します。

宣言

  class CiGator: public CIndicator

タイトル

  #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

クラスメソッド

属性

 

JawPeriod

顎線の平均期間を返します。

JawShift

顎線の水平方向のシフトを返します。

TeethPeriod

歯線の平均期間を返します。

TeethShift

歯線の水平方向のシフトを返します。

LipsPeriod

口線の平均期間を返します。

LipsShift

口線の水平方向のシフトを返します。

MaMethod

平均化の方法を返します。

Applied

適用する型またはハンドルを返します。

作成メソッド

 

Create

指標を作成します。

データアクセスメソッド

 

Upper

上部バッファのバッファ要素を返します。

Lower

下部バッファのバッファ要素を返します。

入出力

 

virtual Type

オブジェクトの型の識別子を返します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

クラスから継承されたメソッド CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription