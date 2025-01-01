DocumentazioneSezioni
Crea l'indicatore con i parametri specificati. Usa Refresh() e GetData() per aggiornare ed ottenere i valori dell'indicatore.

bool  Create(
   string           symbol,           // simbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // periodo
   int              jaw_period,       // periodo jaws
   int              jaw_shift,        // slittamento jaws
   int              teeth_period,     // periodo teeth
   int              teeth_shift,      // slittamento teeth
   int              lips_period,      // periodo lips
   int              lips_shift,       // slittamento lips
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // metodo di averaging(media)
   int              applied           // tipo di prezzo, handle
   )

Parametri

symbol

[in]  Simbolo.

period

[in]  Timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore enumerazione).

jaw_period

[in]  periodo di averaging di Jaws.

jaw_shift

[in] slittamento orizzontale Jaws.

teeth_period

[in]  periodo di averaging di Teeth.

teeth_shift

[in] slittamento orizzontale Teeth.

lips_period

[in]  periodo di averaging di Lips.

lips_shift

[in] slittamento orizzontale Lips.

ma_method

[in]  Metodo di media (ENUM_MA_METHOD, valore dell'enumerazione).

applied

[in]  Tipo di prezzo o handle da applicare.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può creare l'indicatore.