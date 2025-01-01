CiGator
CiGator 类旨在使用鳄鱼振荡器技术指标。
描述
CiGator 类可供创建, 设置和访问鳄鱼振荡器指标的数据。
声明
class CiGator: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
继承体系
CiGator
类方法
属性
返回下颌线的平均周期
返回下颌线的水平平移
返回齿线的平均周期
返回齿线的水平平移
返回唇线的平均周期
返回唇线的水平平移
返回平均方法
返回处理或应用的价格类型
创建方法
|
创建指标
|
数据访问方法
|
返回上部缓存区的缓存数据
|
返回下部缓存区的缓存数据
|
输入/输出
|
virtual Type
返回对象类型的标识符
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription