MQL5参考标准程序库指标比尔·威廉姆斯指标CiGator 

CiGator

CiGator 类旨在使用鳄鱼振荡器技术指标。

描述

CiGator 类可供创建, 设置和访问鳄鱼振荡器指标的数据。

声明

   class CiGator: public CIndicator

标称库文件

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

类方法

属性

 

JawPeriod

返回下颌线的平均周期

JawShift

返回下颌线的水平平移

TeethPeriod

返回齿线的平均周期

TeethShift

返回齿线的水平平移

LipsPeriod

返回唇线的平均周期

LipsShift

返回唇线的水平平移

MaMethod

返回平均方法

Applied

返回处理或应用的价格类型

创建方法

 

创建

创建指标

数据访问方法

 

Upper

返回上部缓存区的缓存数据

Lower

返回下部缓存区的缓存数据

输入/输出

 

virtual Type

返回对象类型的标识符

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

方法继承自类 CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

方法继承自类 CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

方法继承自类 CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

方法继承自类 CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription