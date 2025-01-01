DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects ArrowsCChartObjectArrowSave 

Save

Salva parametri degli oggetti in un file.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // file handle
   )

Parametri

file_handle

[in] handle del file aperto in precedenza tramite la funzione FileOpen(...).

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.

Esempio:

//--- esempio per CChartObjectArrow::Save  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   int               file_handle;  
   CChartObjectArrow arrow;  
//--- imposta parametri oggetto  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- errore creazione freccia  
      printf("Creazione freccia: Errore %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- apri file  
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);  
   if(file_handle>=0)  
     {  
      if(!arrow.Save(file_handle))  
        {  
         //--- errore salvataggio file 
         printf("Salva file: Errore %d!",GetLastError());  
         FileClose(file_handle);  
         //---  
         return;  
        }  
      FileClose(file_handle);  
     }  
  }  