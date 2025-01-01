Anchor (Metodo Get)
Ottiene il tipo di Ancora(ancoraggio) dell'oggetto "Arrow"
|
ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const
Valore di ritorno
Tipo di ancora dell' oggetto "Arrow" assegnato alla istanza della classe (al chart). Se non c'è alcun oggetto assegnato, restituisce WRONG_VALUE.
Anchor (Metodo Set)
Imposta il tipo di ancora per l'oggetto "Arrow"
|
bool Anchor(
Parametri
anchor
[in] Nuovo valore del tipo di ancora
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso cambiare il tipo di ancora.
Esempio:
|
//--- esempio per CChartObject::Anchor