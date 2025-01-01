DocumentazioneSezioni
Anchor (Metodo Get)

Ottiene il tipo di Ancora(ancoraggio) dell'oggetto "Arrow"

ENUM_ARROW_ANCHOR  Anchor() const

Valore di ritorno

Tipo di ancora dell' oggetto "Arrow" assegnato alla istanza della classe (al chart). Se non c'è alcun oggetto assegnato, restituisce WRONG_VALUE.

Anchor (Metodo Set)

Imposta il tipo di ancora per l'oggetto "Arrow"

bool  Anchor(
   ENUM_ARROW_ANCHOR  anchor      // tipo di ancora
   )

Parametri

anchor

[in]  Nuovo valore del tipo di ancora

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il tipo di ancora.

Esempio:

//--- esempio per CChartObject::Anchor  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;  
//--- imposta parametri oggetto  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- errore creazione freccia  
      printf("Creazione freccia: Errore %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- ottiene l'ancora della freccia  
   if(arrow.Anchor()!=anchor)  
     {  
     //--- imposta l'ancora della freccia  
     arrow.Anchor(anchor);  
     }  
//--- usa freccia  
//--- . . .  
  }  