Oggetti Freccia

Gruppo per gli oggetti grafici Freccia (Arrows).

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Arrow" (frecce) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5. In sostanza, la freccia è una certa icona che è associata con un codice specifico. Ci sono due tipi di oggetto grafico "Freccia" per visualizzare le icone nel chart:

Oggetto "Arrow", che consente di specificare il codice dell' icona visualizzata dall'oggetto.

Gruppo di oggetti per visualizzare un certo tipo di icone (corrispondente ad un certo codice fisso).

Classe per lavorare con le frecce visualizzando codici di icone arbitrari

Nome della classe Nome dell'oggetto freccia CChartObjectArrow Arrow

Classi lavoro con le frecce che mostrano un'icona a codice fisso

Nome della classe Nome dell'oggetto freccia CChartObjectArrowCheck Check (controllo) CChartObjectArrowDown Arrow Up (Freccia Su) CChartObjectArrowUp Arrow Down (Freccia Giu) CChartObjectArrowStop Stop Sign (Segno di Stop) CChartObjectArrowThumbDown Thumbs Up (Pollice Su) CChartObjectArrowThumbUp Thumbs Down (Pollice Giu) CChartObjectArrowLeftPrice Left Price Label (Etichetta prezzo sinistra) CChartObjectArrowRightPrice Right Price Label (Etichetta prezzo destra)

