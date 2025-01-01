Oggetti Freccia
Gruppo per gli oggetti grafici Freccia (Arrows).
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Arrow" (frecce) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5. In sostanza, la freccia è una certa icona che è associata con un codice specifico. Ci sono due tipi di oggetto grafico "Freccia" per visualizzare le icone nel chart:
- Oggetto "Arrow", che consente di specificare il codice dell' icona visualizzata dall'oggetto.
- Gruppo di oggetti per visualizzare un certo tipo di icone (corrispondente ad un certo codice fisso).
Classe per lavorare con le frecce visualizzando codici di icone arbitrari
|
Nome della classe
|
Nome dell'oggetto freccia
|
Arrow
Classi lavoro con le frecce che mostrano un'icona a codice fisso
|
Nome della classe
|
Nome dell'oggetto freccia
|
Check (controllo)
|
Arrow Up (Freccia Su)
|
Arrow Down (Freccia Giu)
|
Stop Sign (Segno di Stop)
|
Thumbs Up (Pollice Su)
|
Thumbs Down (Pollice Giu)
|
Left Price Label (Etichetta prezzo sinistra)
|
Right Price Label (Etichetta prezzo destra)
Vedi anche
Tipi di Oggetti, Metodi per l'associazione Oggetti, Oggetti Grafici