Oggetti Freccia

Gruppo per gli oggetti grafici Freccia (Arrows).

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Arrow" (frecce) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5. In sostanza, la freccia è una certa icona che è associata con un codice specifico. Ci sono due tipi di oggetto grafico "Freccia" per visualizzare le icone nel chart:

  • Oggetto "Arrow", che consente di specificare il codice dell' icona visualizzata dall'oggetto.
  • Gruppo di oggetti per visualizzare un certo tipo di icone (corrispondente ad un certo codice fisso).

Classe per lavorare con le frecce visualizzando codici di icone arbitrari

Nome della classe

Nome dell'oggetto freccia

CChartObjectArrow

Arrow

Classi lavoro con le frecce che mostrano un'icona a codice fisso

Nome della classe

Nome dell'oggetto freccia

CChartObjectArrowCheck

Check (controllo)

CChartObjectArrowDown

Arrow Up (Freccia Su)

CChartObjectArrowUp

Arrow Down (Freccia Giu)

CChartObjectArrowStop

Stop Sign (Segno di Stop)

CChartObjectArrowThumbDown

Thumbs Up (Pollice Su)

CChartObjectArrowThumbUp

Thumbs Down (Pollice Giu)

CChartObjectArrowLeftPrice

Left Price Label (Etichetta prezzo sinistra)

CChartObjectArrowRightPrice

Right Price Label (Etichetta prezzo destra)

