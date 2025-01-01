- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionClosePartial
「ヘッジ」会計の場合に、指定された銘柄のポジションを部分的に決済します。
|
bool PositionClosePartial(
「ヘッジ」会計の場合に、指定された銘柄のポジションを部分的に決済します。
|
bool PositionClosePartial(
パラメータ
symbol
[in] ポジションが部分的に決済される金融製品の名称。ポジションの部分的決済のために（チケットではなく）銘柄が指定されると、銘柄の指定されたマジックナンバー（ エキスパートアドバイザーID）を持つ初めのポジションが選択されます。したがって、指定されたポジションチケットでPositionClosePartial() を使用する方が良い場合があります。
volume
[in] ポジションを減らす数量。値が部分的に決済されたポジションの数量を超えると、ポジションは完全に決済されます。反対方向のポジションは開かれません。
ticket
[in] 決済されたポジションチケット
deviation=ULONG_MAX
[in] 現在価格からの最大偏差値（ポイント単位）
戻り値
構造体の基本チェックが成功した場合はtrue、失敗した場合はfalse
注意事項
PositionClosePartial(...) メソッドの正常な完成は、取引操作実行の成功を意味するものではありません。 ResultRetcode() を使用しての取引リクエストの結果（取引サーバのリターンコード）のチェックが必要です。
「ネッティング」システム（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING及びACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE）では、任意の時点で存在できる各銘柄のポジションは1つです。これは1つまたは複数の 約定の結果です。現在の未決注文 はクライアント端末の「ツールボックス」の「取引」タブに表示されているポジションと混乱されてはなりません。
ポジション表示（ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING）では、各銘柄で複数のポジションを同時に開くことができます。この場合、PositionCloseはチケットが最も少ないポジションを決済します。