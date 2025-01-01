PositionClosePartial

Fecha parte da posição segundo o símbolo especificado, ao estar ativa a contabilidade de cobertura.

bool PositionClosePartial(

const string symbol,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Fecha parte da posição com o bilhete indicado, ao estar ativa a contabilidade de cobertura.

bool PositionClosePartial(

const ulong ticket,

const double volume,

ulong deviation=ULONG_MAX

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação, segundo o qual deverá ser fechada parte da posição. Se, para o fechamento parcial da posição, for especificado o símbolo (sem bilhete), será selecionada a primeira posição encontrado nesse símbolo (identificador do Expert Advisor). Por conseguinte, em alguns casos, é melhor usar a varante PositionClosePartial() com indicação do bilhete da posição.

volume

[in] Volume para o qual é necessário reduzir a posição. Se o valor for maior do que o volume da posição parcialmente fechada, a posição será fechada completamente. Não irá ser aberta uma nova posição na direção oposta.

ticket

[in] Bilhete da posição fechada.

deviation=ULONG_MAX

[in] Desvio máximo a partir do preço atual (em pontos).

Valor de retorno

true - no caso de uma verificação básica bem-sucedida, caso contrário, false.

Observação

A conclusão bem-sucedida do método PositionClosePartial(...) nem sempre indica a conclusão bem-sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negocião) chamando usando o método ResultRetcode().

Ao usar a contabilidade de cobertura para posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".

Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições. Neste casi, a PositionClose fecha a posição com o menor bilhete.