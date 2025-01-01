- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionClosePartial
Fecha parte da posição segundo o símbolo especificado, ao estar ativa a contabilidade de cobertura.
|
bool PositionClosePartial(
Fecha parte da posição com o bilhete indicado, ao estar ativa a contabilidade de cobertura.
|
bool PositionClosePartial(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do instrumento de negociação, segundo o qual deverá ser fechada parte da posição. Se, para o fechamento parcial da posição, for especificado o símbolo (sem bilhete), será selecionada a primeira posição encontrado nesse símbolo (identificador do Expert Advisor). Por conseguinte, em alguns casos, é melhor usar a varante PositionClosePartial() com indicação do bilhete da posição.
volume
[in] Volume para o qual é necessário reduzir a posição. Se o valor for maior do que o volume da posição parcialmente fechada, a posição será fechada completamente. Não irá ser aberta uma nova posição na direção oposta.
ticket
[in] Bilhete da posição fechada.
deviation=ULONG_MAX
[in] Desvio máximo a partir do preço atual (em pontos).
Valor de retorno
true - no caso de uma verificação básica bem-sucedida, caso contrário, false.
Observação
A conclusão bem-sucedida do método PositionClosePartial(...) nem sempre indica a conclusão bem-sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negocião) chamando usando o método ResultRetcode().
Ao usar a contabilidade de cobertura para posições (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING e ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) segundo cada símbolo, a qualquer momento, pode estar aberta apenas a posição que seja o resultado de uma o mais transações. Não confunda as posições e as ordens pendentes ativas que são exibidas na guia "Negociação" na janela "Caixa de ferramentas".
Ao usar a exibição independente de posições, (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING) segundo cada símbolo, podem ao mesmo tempo existir várias posições. Neste casi, a PositionClose fecha a posição com o menor bilhete.