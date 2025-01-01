- Propriétés du Terminal Client
Plusieurs fonctions existent pour obtenir des informations sur le compte actuel : AccountInfoInteger(), AccountInfoDouble() et AccountInfoString(). Les paramètres des fonctions sont l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ACCOUNT_INFO.
Pour la fonction AccountInfoInteger()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
ACCOUNT_LOGIN
|
Numéro du compte
|
long
|
ACCOUNT_TRADE_MODE
|
Mode de trading du compte
|
ACCOUNT_LEVERAGE
|
Levier du compte
|
long
|
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
|
Nombre maximum autorisé d'ordre en attente actifs
|
int
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
|
Mode pour définir la marge minimum autorisée
|
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
|
Trading autorisé pour le compte actuel
|
bool
|
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
|
Trading autorisé pour un Expert Advisor
|
bool
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE
|
Mode de calcul de la marge
|
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
|
Le nombre de décimales dans la devise du compte, qui sont nécessaires pour un affichage précis des résultats de trading
|
int
|
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
|
Indication permettant de savoir que les positions ne peuvent être fermées que par une règle FIFO. Si la propriété est mise à true, alors chaque position sera fermé dans le même ordre que leur ouverture, en commençant avec la plus ancienne. Dans le cas d'une tentative de fermer les positions dans un ordre différent, le trader reçevra une erreur correspondante.
Pour les comptes avec un mode de comptabilisation autre que le hedging (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), la valeur de la propriété est toujours false.
|
bool
Pour la fonction AccountInfoDouble()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
ACCOUNT_BALANCE
|
Solde du compte dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_CREDIT
|
Crédit du compte dans la devise du dépot
|
double
|
ACCOUNT_PROFIT
|
Profit actuel d'un compte dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_EQUITY
|
Fonds du comptes dans la devise du dépot
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN
|
Marge utilisée du compte dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_FREE
|
Marge libre d'un compte dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
|
Niveau de marge du compte en pourcentage
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
|
Niveau de l'appel de marge. Suivant le mode, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE est exprimé en pourcentage ou dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
|
Niveau de marge stop out. Suivant le mode, ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE est exprimé en pourcentage ou dans la devise du dépôt
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
|
Marge initiale. Le montant réservé sur le compte pour couvrir la marge de tous les ordres en attente
|
double
|
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
|
Marge de maintien. Les fonds minimum réservés sur le compte pour couvrir le montant minimum de toutes les positions ouvertes
|
double
|
ACCOUNT_ASSETS
|
Les actifs courants d'un compte
|
double
|
ACCOUNT_LIABILITIES
|
Le passif courant d'un compte
|
double
|
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
|
Le montant des commissions actuellement bloqué sur un compte
|
double
Pour la fonction AccountInfoString()
|
Identificateur
|
Description
|
Type
|
ACCOUNT_NAME
|
Nom du client
|
string
|
ACCOUNT_SERVER
|
Nom du serveur de trades
|
string
|
ACCOUNT_CURRENCY
|
Devise du compte
|
string
|
ACCOUNT_COMPANY
|
Nom de la société gérant le compte
|
string
Plusieurs types de comptes peuvent être ouverts sur un serveur de trades. Le type de compte sur lequel un programme MQL5 est en cours d'exécution peut être trouvé avec l'énumération ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.
|
Identificateur
|
Description
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
|
Compte de démo
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
|
Compte de concours
|
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
|
Compte réel
Dans le cas où les fonds ne sont pas suffisants pour maintenir les positions ouvertes, la situation de Stop Out, c'est à dire la clôture forcée, survient. Le niveau minimum de marge auquel le Stop Out se produit peut être défini en pourcentage ou en termes monétaires. Pour connaître le mode défini pour le compte, utilisez l'énumération ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE.
|
Identificateur
|
Description
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
|
Mode de stop out du compte en pourcentage
|
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
|
Mode de stop out deu compte en valeur
|
Identificateur
|
Description
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
|
Utilisé pour les marchés OTC pour interpréter les positions en mode "netting" (une seule position peut exister pour un symbole). La marge est calculée sur la base du type du symbole (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE).
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
|
Utilisé pour les marchés boursiers. La marge est calculée sur la base des remises spécifiées dans les paramètres du symbole. Les remises sont définies par le courtier, mais ne peuvent être inférieures aux valeurs définies par la Bourse.
|
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
|
Utilisé pour les marchés boursiers où les positions individuelles sont possibles (hedging, plusieurs positions peuvent exister pour un même symbole). La marge est calculée sur la base du type du symbole (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) prenant en compte la marge hedgée (SYMBOL_MARGIN_HEDGED).
Un exemple de script affichant quelques informations du compte.
|
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+