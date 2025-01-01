//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du script |

//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Nom de la société

string company=AccountInfoString(ACCOUNT_COMPANY);

//--- Nom du client

string name=AccountInfoString(ACCOUNT_NAME);

//--- Numéro du compte

long login=AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN);

//--- Nom du serveur

string server=AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER);

//--- Devise du compte

string currency=AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);

//--- Compte de démo, de championnat ou réel

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE account_type=(ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE);

//--- Transforme la valeur de l'énumération sous une forme lisible

string trade_mode;

switch(account_type)

{

case ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO:

trade_mode="demo";

break;

case ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST:

trade_mode="championnat";

break;

default:

trade_mode="réel";

break;

}

//--- Le Stop Out est définit en pourcentage ou en monnaie

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stop_out_mode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);

//--- Récupère la valeur des niveaux lorsque le Margin Call et le Stop Out se produisent

double margin_call=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL);

double stop_out=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO);

//--- Affiche des informations sur le compte

PrintFormat("Le compte du client '%s' #%d %s ouvert en '%s' sur le serveur '%s'",

name,login,trade_mode,company,server);

PrintFormat("Devise du compte - %s, les niveaux de MarginCall et de StopOut levels sont définis en %s",

currency,(stop_out_mode==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT)?"pourcentage":" monnaie");

PrintFormat("MarginCall=%G, StopOut=%G",margin_call,stop_out);

}