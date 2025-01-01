DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets LignesCChartObjectTrendByAngleCreate 

Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance par Angle"

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identifiant du graphique
   string    name,         // Nom de l'objet
   long      window,       // Fenêtre du graphique
   datetime  time1,        // Première coordonnée date/heure
   double    price1,       // Première coordonnée prix
   datetime  time2,        // Seconde coordonnée date/heure
   double    price2        // Seconde coordonnée prix
   )

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant du graphique (0 — graphique courant).

name

[in]  Un nom unique de l'objet à créer.

window

[in]  Numéro de la fenêtre du graphique (0 — fenêtre principale).

time1

[in]  Coordonnée date/heure du premier point d'ancrage.

price1

[in]  Coordonnée prix du premier point d'ancrage.

time2

[in]  Coordonnée date/heure du deuxième point d'ancrage.

price2

[in]  Coordonnée prix du second point d'ancrage.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.