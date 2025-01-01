Objets Flèches
Groupe d'objets graphiques Flèches.
Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Flèches" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library). Par définition, une flèche est une icone à afficher à l'écran et utilisant un certain code. Il existe 2 types d'objets graphiques de type "Flèches" permettant d'afficher des icones sur les graphiques :
- L'objet "Flèche", vous permettant de spécifier le code de l'icone à afficher.
- Les groupes d'objets pour afficher certains types d'icones (et le code fixé correspondant).
Classe pour l'affichage d'icones avec un code arbitraire
|
Nom de la classe
|
Nom de l'objet flèche
|
Arrow
Classes pour l'affichage d'icones prédéfinies (code fixé)
|
Nom de la classe
|
Nom de l'objet flèche
|
Coche
|
Flèche vers le Haut
|
Flèche vers le Bas
|
Signe Stop
|
Pouce vers le Haut
|
Pouce vers le Bas
|
Etiquette Prix à Gauche
|
Etiquette Prix à Droite
Voir aussi
Types des objets, Points d'ancrage des objets, Objets graphiques