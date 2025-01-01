Objets Flèches

Groupe d'objets graphiques Flèches.

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Flèches" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library). Par définition, une flèche est une icone à afficher à l'écran et utilisant un certain code. Il existe 2 types d'objets graphiques de type "Flèches" permettant d'afficher des icones sur les graphiques :

L'objet "Flèche", vous permettant de spécifier le code de l'icone à afficher.

Les groupes d'objets pour afficher certains types d'icones (et le code fixé correspondant).

Classe pour l'affichage d'icones avec un code arbitraire

Nom de la classe Nom de l'objet flèche CChartObjectArrow Arrow

Classes pour l'affichage d'icones prédéfinies (code fixé)

Nom de la classe Nom de l'objet flèche CChartObjectArrowCheck Coche CChartObjectArrowDown Flèche vers le Haut CChartObjectArrowUp Flèche vers le Bas CChartObjectArrowStop Signe Stop CChartObjectArrowThumbDown Pouce vers le Haut CChartObjectArrowThumbUp Pouce vers le Bas CChartObjectArrowLeftPrice Etiquette Prix à Gauche CChartObjectArrowRightPrice Etiquette Prix à Droite

