Objets Flèches

Groupe d'objets graphiques Flèches.

Cette section contient les détails techniques d'utilisation d'un groupe de classes d'objets graphiques de type "Flèches" ainsi qu'une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library). Par définition, une flèche est une icone à afficher à l'écran et utilisant un certain code. Il existe 2 types d'objets graphiques de type "Flèches" permettant d'afficher des icones sur les graphiques :

  • L'objet "Flèche", vous permettant de spécifier le code de l'icone à afficher.
  • Les groupes d'objets pour afficher certains types d'icones (et le code fixé correspondant).

Classe pour l'affichage d'icones avec un code arbitraire

Nom de la classe

Nom de l'objet flèche

CChartObjectArrow

Arrow

Classes pour l'affichage d'icones prédéfinies (code fixé)

Nom de la classe

Nom de l'objet flèche

CChartObjectArrowCheck

Coche

CChartObjectArrowDown

Flèche vers le Haut

CChartObjectArrowUp

Flèche vers le Bas

CChartObjectArrowStop

Signe Stop

CChartObjectArrowThumbDown

Pouce vers le Haut

CChartObjectArrowThumbUp

Pouce vers le Bas

CChartObjectArrowLeftPrice

Etiquette Prix à Gauche

CChartObjectArrowRightPrice

Etiquette Prix à Droite

