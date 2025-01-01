//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Anchor

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObjectArrow arrow;

ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;

//--- définit les paramètres de l'objet

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))

{

//--- erreur de création de la flèche

printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- retourne l'ancrage de la flèche

if(arrow.Anchor()!=anchor)

{

//--- définit l'ancrage de la flèche

arrow.Anchor(anchor);

}

//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche

//--- . . .

}