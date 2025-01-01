Anchor (Méthode "Get")
Retourne le type de point d'ancrage de l'objet "Flèche"
|
ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const
Valeur de retour
Type d'ancrage de l'objet "Flèche", assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne WRONG_VALUE.
Anchor (Méthode "Set")
Définit le type de point d'ancrage de l'objet "Flèche"
|
bool Anchor(
Paramètres
anchor
[in] Nouveau type d'accrochage
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le type d'accrochage n'a pas été changé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Anchor