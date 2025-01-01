DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesObjets FlèchesCChartObjectArrowAnchor 

Anchor (Méthode "Get")

Retourne le type de point d'ancrage de l'objet "Flèche"

ENUM_ARROW_ANCHOR  Anchor() const

Valeur de retour

Type d'ancrage de l'objet "Flèche", assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne WRONG_VALUE.

Anchor (Méthode "Set")

Définit le type de point d'ancrage de l'objet "Flèche"

bool  Anchor(
   ENUM_ARROW_ANCHOR  anchor      // nouveau type d'accrochage
   )

Paramètres

anchor

[in]  Nouveau type d'accrochage

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le type d'accrochage n'a pas été changé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Anchor  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;  
//--- définit les paramètres de l'objet  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- erreur de création de la flèche
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- retourne l'ancrage de la flèche  
   if(arrow.Anchor()!=anchor)  
     {  
     //--- définit l'ancrage de la flèche  
     arrow.Anchor(anchor);  
     }  
//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche  
//--- . . .  
  }  