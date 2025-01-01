ArrowCode (Méthode "Get")
Retourne le code du symbole de l'objet "Flèche".
|
char ArrowCode() const
Valeur de retour
Code du symbole utilisé par l'objet "Flèche", assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.
ArrowCode (Méthode "Set")
Définit le code du symbole à utiliser par l'objet "Flèche"
|
bool ArrowCode(
Paramètres
code
[in] nouveau code du symbole à utiliser par l'objet "Flèche" (Wingdings).
Valeur de retour
vrai si réalisé avec succès, faux si le code du symbole n'a pas été changé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrow::ArrowCode