CChartObjectArrowArrowCode 

ArrowCode (Méthode "Get")

Retourne le code du symbole de l'objet "Flèche".

char  ArrowCode() const

Valeur de retour

Code du symbole utilisé par l'objet "Flèche", assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

ArrowCode (Méthode "Set")

Définit le code du symbole à utiliser par l'objet "Flèche"

bool  ArrowCode(
   char  code      // Valeur du code
   )

Paramètres

code

[in]  nouveau code du symbole à utiliser par l'objet "Flèche" (Wingdings).

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si le code du symbole n'a pas été changé.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrow::ArrowCode  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   char              code=181;  
//--- définit les paramètres de l'objet  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,code))  
     {  
      //--- erreur de création de la flèche
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- vous pouvez maintenant utiliser la Flèche  
//--- . . .  
//--- récupère le code du symbole de la "Flèche"  
   if(arrow.ArrowCode()!=code)  
     {  
     //--- définit le code de la "Flèche"  
     arrow.ArrowCode(code);  
     }  
//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche  
//--- . . .  
  }  