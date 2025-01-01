//--- exemple d'utilisation de CChartObjectArrow::ArrowCode

#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObjectArrow arrow;

char code=181;

//--- définit les paramètres de l'objet

double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,code))

{

//--- erreur de création de la flèche

printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());

//---

return;

}

//--- vous pouvez maintenant utiliser la Flèche

//--- . . .

//--- récupère le code du symbole de la "Flèche"

if(arrow.ArrowCode()!=code)

{

//--- définit le code de la "Flèche"

arrow.ArrowCode(code);

}

//--- vous pouvez maintenant utiliser la flèche

//--- . . .

}