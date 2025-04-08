Golden IronCanopy AI

ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Golden IronCanopy 3178 AI (MT5)

[Subtítulo: Adaptive Canopy | Aroon Trend Oracle | Iron Shield Safety]

Introducción Golden IronCanopy 3178 AI es un sistema fortificado de seguimiento de tendencias diseñado para proteger el capital como un "Dosel de Hierro" mientras captura movimientos significativos del mercado. Construye una estructura protectora mediante envolventes (The Canopy) alrededor de una Media Móvil Adaptativa (AMA) central. Confirma la convicción de la tendencia mediante el MFI (Índice de Flujo Monetario) y predice los cambios de dirección con el Oráculo Aroon. Esto crea un sistema que es rígido en la defensa pero flexible en el ataque.

Actualización Versión 1.30: Núcleo Escudo deHierro Esta versión está reforzada con el Protocolo de Seguridad "Escudo de Hierro". Cuenta con un mecanismo de Trailing Stop "Deca-Buffer" que calcula una distancia de seguridad extrema (10x Margen) basada en los límites del broker. Esto asegura el cumplimiento al 100% de las reglas de Validación de Mercado y evita errores de ejecución durante eventos de alta volatilidad.

Estrategia de negociación (La lógica de Canopy ) El sistema funciona con una arquitectura de 4 pilares:

Base de Hierro (AMA): Utiliza la Media Móvil Adaptativa para filtrar los mercados planos. Sólo opera cuando la pendiente de la AMA indica una tendencia clara. Dosel Dorado (Envelopes): Define la zona de ruptura. El precio debe superar la Envolvente (Desviación 0,18) para indicar una verdadera expansión de la volatilidad. Filtro de Convicción (MFI): Asegura la presencia del "Dinero Inteligente". Convicción de Compra: MFI > 52 (Dinero entrando).

Convicción de venta: MFI < 48 (Dinero que sale). Oráculo de Tendencias (Aroon): Utiliza el Oscilador Aroon para predecir el inicio de un nuevo ciclo de tendencia (> 40 para Comprar, < -40 para Vender).

Características principales

Escudo de Hierro Trailing: Una lógica de salida de élite que mantiene una distancia de seguridad masiva (Deca-Buffer). Evita que sus trailing stops sean rechazados por los límites del broker, incluso en entornos de alto spread.

Canopy Adaptativo: Los Envelopes se ajustan a la acción del precio, asegurando que usted no entre durante falsas rupturas en un mercado oscilante.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición única calculada con un Stop Loss fijo.

Recomendaciones

Plazos: H1, H4 (Recomendado para la estabilidad de la vela).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de Cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $100.

Parámetros de entrada

=== CANOPY BRAIN === InpAmaPeriod : Sensibilidad de la Base de Hierro (Por defecto 14). InpEnvPeriod / Desviación : Ajustes de la anchura del dosel. InpMfiPeriod : Sensibilidad del flujo monetario. InpAroonPeriod : Ajustes de Oráculo de Tendencia.

=== ESCUDO DE HIERRO (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseMoneyMgmt : Habilitar auto-lote. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: H1). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está activada.

