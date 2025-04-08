Golden IronCanopy AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Golden IronCanopy 3178 AI (MT5)

[Untertitel: Adaptive Canopy | Aroon Trend Oracle | Iron Shield Safety]

Einführung Golden IronCanopy 3178 AI ist ein verstärktes Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um das Kapital wie ein "eisernes Vordach" zu schützen und gleichzeitig bedeutende Marktbewegungen zu erfassen. Es konstruiert eine schützende Struktur unter Verwendung von Hüllkurven (The Canopy) um einen zentralen Adaptiven Gleitenden Durchschnitt (AMA). Es bestätigt die Trendüberzeugung mit dem MFI (Money Flow Index) und sagt Richtungsänderungen mit dem Aroon Orakel voraus. So entsteht ein System, das starr in der Verteidigung, aber flexibel im Angriff ist.

Version 1.30 Update: Iron Shield Core Diese Version ist mit dem "Iron Shield" Sicherheitsprotokoll verstärkt. Sie verfügt über einen "Deca-Buffer"-Trailing-Stop-Mechanismus, der einen extremen Sicherheitsabstand (10x Margin) auf der Grundlage von Broker-Limits berechnet. Dies gewährleistet eine 100%ige Einhaltung der Marktvalidierungsregeln und verhindert Ausführungsfehler bei hoher Volatilität.

Handelsstrategie (The Canopy Logic) Das System arbeitet mit einer 4-Säulen-Architektur:

Eiserne Basis (AMA): Verwendet den adaptiven gleitenden Durchschnitt, um flache Märkte herauszufiltern. Es wird nur gehandelt, wenn die AMA-Neigung einen klaren Trend anzeigt. Golden Canopy (Hüllkurven): Definiert die Ausbruchszone. Der Preis muss die Hüllkurve durchbrechen (Abweichung 0,18), um eine echte Volatilitätsexpansion zu signalisieren. Überzeugungsfilter (MFI): Stellt sicher, dass "Smart Money" vorhanden ist. Überzeugung kaufen: MFI > 52 (Geld fließt ein).

Überzeugung verkaufen: MFI < 48 (Geld fließt ab). Trend-Orakel (Aroon): Verwendet den Aroon Oszillator, um den Beginn eines neuen Trendzyklus vorherzusagen (> 40 für Kaufen, < -40 für Verkaufen).

Wichtigste Merkmale

Iron Shield Trailing: Eine Elite-Ausstiegslogik, die einen massiven Sicherheitsabstand aufrechterhält (Deca-Buffer). Sie verhindert, dass Ihre Trailing-Stops von Broker-Limits zurückgewiesen werden, selbst in Umgebungen mit hoher Streuung.

Adaptive Canopy: Die Hüllkurven passen sich der Preisentwicklung an und stellen sicher, dass Sie nicht bei falschen Ausbrüchen in einem schwankenden Markt einsteigen.

Institutionelle Geldverwaltung: Eingebautes Dynamic Lot Sizing basierend auf der freien Kontomarge und dem Risikoprozentsatz.

Prop-Firm Safe: 100% No Grid, No Martingale. Jeder Handel ist eine kalkulierte Einzelposition mit einem harten Stop Loss.

Empfehlungen

Zeitrahmen: H1, H4 (empfohlen für Kappenstabilität).

Symbole: Wichtige Paare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) und Gold (XAUUSD).

Kontotyp: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: $100.

Eingabe-Parameter

=== BALDACHIN-GEHIRN === InpAmaPeriod : Empfindlichkeit der Eisenbasis (Standard 14). InpEnvPeriod / Deviation : Einstellungen für die Kronenbreite. InpMfiPeriod : Geldfluss-Empfindlichkeit. InpAroonPeriod : Trend-Orakel-Einstellungen.

=== EISENSCHILD (SCHUTZ) === InpSlAtrMult : Stop Loss-Abstand (Standard 2,5x ATR). InpTpAtrMult : Take Profit-Abstand (Voreinstellung 5,0x ATR). InpSafetyPadding : Zusätzliche Pufferpunkte für den Shield.

=== RISIKOMANAGEMENT === InpUseMoneyMgmt : Auto-Lot einschalten. InpRiskPercent : Risiko pro Handel.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: H1). Stellen Sie InpRiskPercent entsprechend Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.