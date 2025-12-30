Divergence Matrix SE

Divergence Matrix SE – Edición Especial
¡Detecta divergencias clave y reconoce instantáneamente posibles puntos de reversión de precio!
Resalta automáticamente los puntos de divergencia para ayudarte a analizar el mercado — ¡no vuelvas a perder movimientos importantes!

Divergence Matrix SE mantiene las alertas de divergencia para MACD, MACD Histogram y Stochastic, ofreciendo una versión ligera y simplificada. Para garantizar señales confiables, las divergencias se muestran 4 velas después de que ocurren, filtrando el ruido del mercado y proporcionando señales más sólidas. La versión SE está diseñada para enfocarse en las funciones esenciales de divergencia, con un funcionamiento fluido y una interfaz limpia — perfecta para principiantes y una herramienta práctica para traders experimentados.

Con SE podrás:

  • Capturar automáticamente los puntos clave de divergencia sin buscarlos manualmente;

  • Comprender claramente los cambios de tendencia detrás de cada divergencia;

  • Explorar rápidamente el análisis de divergencias e integrarlo en tu propia estrategia de trading.

¿Quieres desbloquear más indicadores y funciones avanzadas?
La versión Lite/SE es solo el comienzo. Para el conjunto completo de 14 indicadores de divergencia + funciones avanzadas, haz clic en el enlace a continuación y experimenta la versión completa — potencia tu conjunto de herramientas de trading:
[Prueba ahora Divergence Matrix completo]

Descarga Divergence Matrix SE para una experiencia ligera y enfocada en lo esencial, que te ayudará a dominar el análisis de divergencias y a tomar decisiones de trading más inteligentes desde hoy mismo.


