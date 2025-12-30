Divergence Matrix SE
- Indicadores
- Wei Li
- Versão: 1.0
Divergence Matrix SE – Edição Especial
Identifique divergências-chave e reconheça instantaneamente potenciais pontos de reversão de preço!
Destaque automaticamente os pontos de divergência para ajudá-lo a analisar o mercado — nunca mais perca movimentos importantes!
O Divergence Matrix SE mantém os alertas de divergência para MACD, MACD Histogram e Stochastic, oferecendo uma versão leve e simplificada. Para garantir sinais confiáveis, as divergências são exibidas 4 velas após ocorrerem, filtrando o ruído do mercado e fornecendo sinais mais consistentes. A versão SE é projetada para focar nas funções essenciais de divergência, com operação suave e interface limpa — perfeita para iniciantes e uma ferramenta prática para traders experientes.
Com o SE, você pode:
-
Capturar automaticamente os principais pontos de divergência sem precisar procurar manualmente;
-
Entender claramente as mudanças de tendência por trás de cada divergência;
-
Explorar rapidamente a análise de divergências e integrá-la à sua própria estratégia de trading.
Quer desbloquear mais indicadores e funções avançadas?
As versões Lite/SE são apenas o ponto de partida. Para o conjunto completo de 14 indicadores de divergência + funções avançadas, clique no link abaixo e experimente a versão completa — potencialize seu kit de ferramentas de trading:
[Experimente agora o Divergence Matrix completo]
Baixe o Divergence Matrix SE para uma experiência leve e focada nas funções essenciais, que ajudará você a dominar a análise de divergências e tomar decisões de trading mais inteligentes a partir de hoje.