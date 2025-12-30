Divergence Matrix SE – Edição Especial

Identifique divergências-chave e reconheça instantaneamente potenciais pontos de reversão de preço!

Destaque automaticamente os pontos de divergência para ajudá-lo a analisar o mercado — nunca mais perca movimentos importantes!

O Divergence Matrix SE mantém os alertas de divergência para MACD, MACD Histogram e Stochastic, oferecendo uma versão leve e simplificada. Para garantir sinais confiáveis, as divergências são exibidas 4 velas após ocorrerem, filtrando o ruído do mercado e fornecendo sinais mais consistentes. A versão SE é projetada para focar nas funções essenciais de divergência, com operação suave e interface limpa — perfeita para iniciantes e uma ferramenta prática para traders experientes.

Com o SE, você pode:

Capturar automaticamente os principais pontos de divergência sem precisar procurar manualmente;

Entender claramente as mudanças de tendência por trás de cada divergência;

Explorar rapidamente a análise de divergências e integrá-la à sua própria estratégia de trading.

Quer desbloquear mais indicadores e funções avançadas?

As versões Lite/SE são apenas o ponto de partida. Para o conjunto completo de 14 indicadores de divergência + funções avançadas, clique no link abaixo e experimente a versão completa — potencialize seu kit de ferramentas de trading:

[Experimente agora o Divergence Matrix completo]

Baixe o Divergence Matrix SE para uma experiência leve e focada nas funções essenciais, que ajudará você a dominar a análise de divergências e tomar decisões de trading mais inteligentes a partir de hoje.