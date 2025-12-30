Divergence Matrix SE

Divergence Matrix SE – Edizione Speciale
Individua le divergenze chiave e riconosci immediatamente i potenziali punti di inversione del prezzo!
Evidenzia automaticamente i punti di divergenza per aiutarti ad analizzare il mercato — non perdere mai più movimenti importanti.

Divergence Matrix SE mantiene gli avvisi di divergenza per MACD, MACD Histogram e Stochastic, offrendo una versione leggera e semplificata. Per garantire segnali affidabili, le divergenze vengono visualizzate 4 barre dopo il loro verificarsi, filtrando il rumore del mercato e fornendo segnali più sicuri. La versione SE è progettata per concentrarsi sulle funzioni principali della divergenza, con un funzionamento fluido e un’interfaccia chiara — perfetta per i principianti e uno strumento pratico per trader esperti.

Con SE puoi:

  • Catturare automaticamente i punti chiave di divergenza senza cercarli manualmente;

  • Comprendere chiaramente i cambiamenti di trend dietro ogni divergenza;

  • Esplorare rapidamente l’analisi delle divergenze e integrarla nella tua strategia di trading.

Vuoi sbloccare più indicatori e funzionalità avanzate?
La versione Lite/SE è solo un punto di partenza. Per l’intero set di 14 indicatori di divergenza + funzionalità avanzate, clicca sul link qui sotto e prova la versione completa — potenzia il tuo toolkit di trading:
[Prova ora il Divergence Matrix completo]

Scarica Divergence Matrix SE per un’esperienza leggera e focalizzata sulle funzioni principali, che ti aiuterà a padroneggiare l’analisi delle divergenze e prendere decisioni di trading più intelligenti già da oggi.


