SuperScalp Pro

5

SuperScalp Pro – scalping más rápido, más preciso y más sencillo que nunca.

Scalper Supertrend híbrido con confirmación multi-filtro

SuperScalp Pro amplía el concepto clásico de Supertrend y lo convierte en una herramienta de scalping híbrida diseñada para configuraciones de trading a corto y medio plazo en múltiples marcos temporales. No solo proporciona señales de trading, sino que también incluye un Simulador de Estadísticas de Trading, que le permite evaluar el rendimiento de su estrategia y personalizar u optimizar fácilmente los parámetros para cada marco temporal o tipo de gráfico.

El indicador combina una banda Supertrend claramente visible y que cambia de color con múltiples filtros de confirmación opcionales para ofrecer puntos de entrada de alta probabilidad, manteniendo al mismo tiempo una gestión de riesgo sencilla y efectiva. Los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) se calculan dinámicamente usando ATR y se muestran directamente en el gráfico. Se incluye un sistema completo de alertas — alertas emergentes, correo electrónico y notificaciones push — asegurando que no se pierda ninguna señal.

El componente visual principal es la banda Supertrend que cambia de color según la dirección de la tendencia y resalta las barras de señal potenciales. Cuando ocurre una reversión de Supertrend, se generan señales de entrada y el indicador evalúa todos los filtros de confirmación activados — incluyendo rango ATR, ADX, RSI, múltiples EMAs, pendiente de EMA, distancia a la EMA y volumen — antes de validar la señal. Este sistema de confirmación combinado reduce significativamente el ruido del mercado al exigir consenso entre los filtros en lugar de confiar únicamente en Supertrend.

Los parámetros de riesgo se calculan dinámicamente a partir del ATR y se muestran como líneas discontinuas de SL y TP con etiquetas de precio, permitiendo a los traders manuales observar y gestionar el riesgo al instante.

Marcos de tiempo recomendados:

SuperScalp Pro está optimizado para estrategias de scalping y ofrece el mejor rendimiento en marcos de tiempo bajos como M1–M5, donde se requieren entradas rápidas y una detección precisa de señales.

El indicador también puede utilizarse en marcos de tiempo más altos (M15–H1) para traders que prefieren un scalping más lento o trading intradía, con expectativas razonables sobre la frecuencia de las señales.

La mayoría de los usuarios obtienen mejores resultados durante sesiones de alta volatilidad como Londres y Nueva York.

Combine SuperScalp Pro con una herramienta de gestión de órdenes

Puede emparejar SuperScalp Pro con la herramienta de gestión de órdenes VM Auto SLTP Basic para agilizar la ejecución de operaciones y eliminar procesos manuales.

SuperScalp Pro genera señales de entrada precisas y muestra niveles de SL y TP basados en ATR directamente en el gráfico, mientras que VM Auto SLTP Basic coloca automáticamente esos niveles de SL y TP en tiempo real. Puede introducir los precios de SL y TP desde SuperScalp Pro en el panel de control de VM Auto SLTP Basic o usar las funciones integradas de SL y TP basadas en ATR.

Esta combinación crea un flujo de trabajo de scalping más rápido, claro y preciso, especialmente valioso en condiciones de mercado altamente volátiles donde la velocidad de ejecución es crucial.

Soporte

Después de la compra, por favor contácteme mediante mensaje privado en MQL5 para recibir orientación sobre cómo configurar configuraciones optimizadas para cada marco temporal y tipo de gráfico, así como instrucciones sobre cómo combinar SuperScalp Pro con una herramienta de gestión de SL y TP para mejorar el rendimiento comercial general.

Guías del usuario

  • Guía detallada de SuperScalp Pro: Ver aquí

  • Guía para usar SuperScalp Pro con VM Auto SLTP Basic: Ver aquí

Comentarios 1
Michael Zane Nielsen
459
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

