Divergence Matrix SE – Spezialedition

Erkennen Sie wichtige Divergenzen präzise und identifizieren Sie potenzielle Kurswendepunkte sofort!

Heben Sie automatisch Divergenzpunkte hervor, um Ihre Marktanalyse zu unterstützen — verpassen Sie nie wieder wichtige Bewegungen.

Divergence Matrix SE behält die Divergenzsignale für MACD, MACD Histogram und Stochastic bei und bietet eine leichte, vereinfachte Version. Um zuverlässige Signale zu gewährleisten, werden Divergenzen 4 Kerzen nach ihrem Auftreten angezeigt, wodurch Marktrauschen herausgefiltert wird und Sie verlässlichere Signale erhalten. Die SE-Version ist auf die Kernfunktionen der Divergenz fokussiert, läuft flüssig und bietet eine klare Benutzeroberfläche — ideal für Einsteiger und ein praktisches Tool für erfahrene Trader.

Mit SE können Sie:

Wichtige Divergenzpunkte automatisch erfassen, ohne sie manuell suchen zu müssen;

Die zugrunde liegenden Trendänderungen hinter jeder Divergenz klar erkennen;

Divergenzanalyse schnell ausprobieren und in Ihre eigene Handelsstrategie integrieren.

Möchten Sie weitere Indikatoren und erweiterte Funktionen freischalten?

Die Lite/SE-Version ist nur der Einstieg. Für das komplette Set von 14 Divergenzindikatoren + erweiterte Funktionen, klicken Sie auf den Link unten und testen Sie die Vollversion — machen Sie Ihr Trading-Toolkit leistungsstärker:

[Jetzt die vollständige Divergence Matrix ausprobieren]

Laden Sie Divergence Matrix SE herunter, um eine leichte, auf die Kernfunktionen fokussierte Erfahrung zu erhalten, die Ihnen hilft, Divergenzanalyse zu meistern und ab heute fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.